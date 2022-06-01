محكمة أوروبية ترفض طعنا من ممول "فاغنر" في عقوبات مرتبطة بليبيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء، مسعى من الثري الروسي المقرب من الكرملين يفيغيني بريغوجين، الممول المفترض لشركة الأمن الروسية فاغنر، لإلغاء عقوبات فرضت عليه على خلفية النزاع في ليبيا.

وكان بريغوجين (61 عاما) قد قدم طعنا في قرار صدر في 2020، يقضي بتجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي، ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول، على خلفية نشر مقاتلين من ”فاغنر“ في الدولة التي تمزقها الحرب والواقعة في شمال أفريقيا.

وقال بريغوجين، إنه ”ليس على علم بكيان يعرف بمجموعة فاغنر“، مضيفا أن ”الاتحاد الأوروبي أخفق في تبرير القرار“.

غير أن ”المحكمة العامة“ التابعة للاتحاد الأوروبي رفضت طلبه وأكدت العقوبات المفروضة عليه.

وقالت إن الكتلة قدمت ”أدلة محددة ودقيقة ومتطابقة تظهر الروابط الوثيقة العدة بين بريغوجين ومجموعة فاغنر“.

كما فرض الاتحاد الأوروبي في نيسان/ أبريل 2022 عقوبات على بريغوجين، المعروف بأنه من أكبر حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وأدرجته الولايات المتحدة على قائمة سوداء لتدخلّه في الانتخابات الأمريكية.

وتُتهم مجموعة فاغنر الأمنية المثيرة للجدل بنشر مرتزقة بدعم من الكرملين في أماكن تشهد نزاعات، من بينها أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.

ويقول الاتحاد الأوروبي، إن المجموعة انتهكت حظر أسلحة دوليا على ليبيا، وبأن مقاتليها ينخرطون في عمليات عسكرية ضد السلطات المدعومة من الأمم المتحدة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نفى الرئيس فلاديمير بوتين، أن تكون مجموعة ”فاغنر“، تخدم مصالح الكرملين.

وقال بوتين أمام مشاركين في الاجتماع السنوي لنادي فالداي للحوار، بمدينة سوتشي: ”إنهم لا يعكسون مصالح الدولة الروسية“.

وأضاف الرئيس الروسي: ”إنها شركة خاصة لديها مصالح خاصة مرتبطة باستخراج موارد الطاقة ومختلف الموارد“ مثل الذهب والأحجار الكريمة.

وتابع: لكن إذا تضاربت أنشطتها مع ”مصالح الدولة الروسية، بالتأكيد يجب أن نتصرف“، مشيرا إلى أن موسكو ناقشت الموضوع مع ”زملائنا الفرنسيين مرات عدة“.

ويرتبط اسم المجموعة الأمنية المسلحة بنزاعات في أوكرانيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وبدأت تصدر تقارير بشأن مجموعة ”فاغنر“ الأمنية منذ أزمة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014.