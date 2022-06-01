تقرير: الغرب تناسى أفغانستان لصالح أوكرانيا

رأت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، أن الغرب يتحمل جزءا من المسؤولية في الوضع القاتم للدولة في أفغانستان.

ورصدت الصحيفة ما اسمته التناقض الشديد في طريقة تعامل الغرب مع أزمتي أوكرانيا وأفغانستان، حيث يتم التركيز بقوة على الحرب الروسية الأوكرانية منذ اندلاعها في 24 شباط/فبراير الماضي، بينما تشهد الأوضاع في أفغانستان تجاهلا ضمنيا من جانب الغرب.

وقالت في تحليل إخباري نشرته يوم الأربعاء: ”تابع العالم برعب حركة طالبان وهي تجتاح أفغانستان وتعود إلى السلطة في أغسطس الماضي، في مشهد ختامي وحشي لعقدين وتريليونات الدولارات ومحاولات بناء الدولة ومكافحة الإرهاب، والتي قادتها أمريكا“.

وأضاف التحليل: ”في واشنطن والكثير من العواصم الغربية كان هناك غضب تجاه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، ومآسي نساء وفتيات أفغانستان، حيث عادن مرة أخرى إلى القبضة الوحشية للميليشيات المتطرفة، التي تقوم على تقويض حرياتهن“.

وتابع: ”لكن الرواية تغيرت، وفي الشهور القليلة الأخيرة، ركزت الدول الثرية في أوروبا وأمريكا الشمالية طاقاتها وقدر كبير من إمكاناتها المالية على تعزيز الحكومة الأوكرانية، وفي الوقت نفسه، فإن الأوضاع في أفغانستان سارت من السيئ إلى الأسوأ خلال الشهور الثمانية الماضية“.

وأوضحت ”واشنطن بوست“: ”جاءت سيطرة طالبان مع انهيار الاقتصاد الأفغاني، تم قطع التمويل الأجنبي الذي كان يعزز اقتصاد البلاد الهش، وقامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتجميد أصول أفغانية بقيمة 7 مليارات دولار، ملايين من الأفغان يعانون من البطالة، ومن بينهم قطاع عريض من موظفي الحكومة، النظام المصرفي لم يعد فعالاً، وهناك نقص شديد في السيولة النقدية“.

وأشارت إلى ”تقرير الأمم المتحدة الشهر الماضي، والذي قال إن نصف سكان أفغانستان يواجهون الجوع الحاد، وهي الأزمة التي تفاقمت نتيجة الجفاف والحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، وتعطل سلاسل الإمداد“.

”ويقدّر برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة عدد الذين يحتاجون إلى مساعدة غذائية عاجلة في أفغانستان بحوالي 18 مليون شخص في يونيو الجاري“، بحسب التحليل.

وأردف: ”تطالب وكالات الإغاثة بالمزيد من التمويل لتعزيز جهودها المتعثرة في أفغانستان، لكن هناك قيودا على ما يمكن لهذه المنظمات القيام به في دولة لا يعترف المجتمع الدولي بحكومتها الفعلية“.

وذكر أن أفغانستان ”يبدو أنها عازمة على تعزيز أجندتها المتطرفة. أعادت طالبان فرض قواعد صارمة على النساء، بما في ذلك فرض ارتداء الملابس من الرأس إلى أسفل القدمين، مع منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس“.

ورأت الصحيفة الأمريكية، أنه ”بالنسبة للعديد من الحكومات الغربية، فإن ضخ الأموال في أفغانستان لا يمثل أولوية؛ لأنه بالنسبة لمعظم الشركات والبنوك، فإن قادة طالبان الذين يواجهون عقوبات دولية يمثلون العقبة الرئيسة أمام الاستثمار“.