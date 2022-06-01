أردوغان: تركيا ستخلص تل رفعت ومنبج السوريتين من "الإرهابيين"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا ”ستخلص منطقتي تل رفعت ومنبج السوريتين من الإرهابيين“، وإن عملياتها العسكرية المزمعة ستستمر ”تدريجيا في أجزاء أخرى من شمال سوريا“، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة أمام نواب من حزبه ”العدالة والتنمية“ الحاكم، بعد أسبوع من تعهده بتوغل عسكري جديد على الحدود الجنوبية لتركيا يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها أنقرة ”جماعة إرهابية“.

وفي الـ29 من مايو/أيار، أكد الرئيس التركي أن أنقرة لا تنتظر ”إذنا“ من الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا.

وردا على سؤال حول تحذير أمريكي من مغبة شن حملة عسكرية جديدة في سوريا، قال أردوغان ”إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا“.

وكانت الولايات المتحدة أعربت على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن ”قلق بالغ“ إزاء إعلان أردوغان أن بلاده ستشن قريبا عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، لإنشاء ”منطقة آمنة“ بعمق 30 كيلومترا على طول حدودها مع جارتها الجنوبية.

وقال المتحدث ”ندين أيّ تصعيد، ونؤيد الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الراهنة“.

ومنذ عام 2016، شنت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في سوريا، لإبعاد مقاتلي ”وحدات حماية الشعب“ الكردية التي تصنفها أنقرة ”إرهابية“، والتي تحالفت مع الولايات المتحدة في حملتها ضد تنظيم داعش.

وشنت تركيا عمليتها العسكرية الأخيرة في سوريا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عندما أعلن الرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب، أن قوات بلاده أنجزت مهمتها في سوريا، وستنسحب من هذا البلد.

وأثار الهجوم التركي يومها غضبا شديدا في الولايات المتحدة، حتى في أوساط حلفاء الرئيس الجمهوري؛ ما دفع بنائبه مايك بنس إلى زيارة تركيا، حيث أبرم اتفاقا مع أردوغان لوقف القتال.

وقال برايس ”نتوقع من تركيا أن تلتزم بالبيان المشترك الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2019“.