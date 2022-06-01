ألمانيا ترسل منظومة دفاع "أيريس-تي" لأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده ستمد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي ”أيريس-تي“ بعد مناشدات من كييف والأحزاب الألمانية المعارضة لتسريع إرسال الأسلحة الثقيلة.

وقال شولتس إن ألمانيا كانت ”تورد باستمرار منذ بدء الحرب“، مشيرا إلى أكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة ومئة ألف قنبلة يدوية وأكثر من خمسة آلاف من الألغام المضادة للدبابات أرسلت إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لها يوم 24 شباط/ فبراير.

وأضاف للمشرعين في البرلمان ”البوندستاغ“ أنه ”في الفترة الأخيرة قررت الحكومة أننا سنورد أحدث نظم الدفاع الجوي لدى ألمانيا وهي منظومة أيريس-تي“، وفق ما ذكرت ”رويترز“.

وردا على منتقدين، ذكر شولتس خلال كلمته أمام البرلمان، أن حكومته ردت على الهجوم الروسي ”بتغيير كبير في سياستها“ باختيار إرسال أسلحة ثقيلة إلى منطقة حرب.

وتزايدت مطالبة أوكرانيا بأسلحة ثقيلة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن ركزت روسيا هجومها على شرق البلاد بعد فشلها في احتلال كييف.

وأمس الثلاثاء، أفاد شولتس، أنه توصل إلى اتفاق مع اليونان يقضي بإرسال أثينا آليات عسكرية من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل عتاد أكثر حداثة من برلين.

وقال المستشار الألماني عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس: ”سنقوم بإرسال ناقلات جند مدرعة ألمانية“، حسبما ذكرت ”فرانس برس“

وأبرمت ألمانيا اتفاقات مماثلة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مع تشيكيا، وتتفاوض بشأن اتفاق آخر مع بولندا.

والهدف تزويد أوكرانيا بأسلحة هي بأمس الحاجة إليها من مخزونات قديمة تعود للحقبة السوفيتية، كي تتمكن من نشرها فورًا في ميدان المعارك سعيًا إلى وقف الغزو الروسي.

وتريد ألمانيا تسليم 14 دبابة ليوبارد وعربة مدرعة طراز ليوبارد إلى براغ، مقابل إرسال تشيكيا دبابات تي-72 إلى أوكرانيا.

لكن لم يُحدد موعد التسليم.

ولم ينفذ بعد اتفاق تبادل أسلحة مقرر مع بولندا تتلقى بموجبه وارسو معدات حديثة بدلًا عن عتاد ترسله إلى أوكرانيا.

واتهم الرئيس البولندي أندريه دودا، برلين بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعتاد العسكري.

وواجهت الحكومة الألمانية انتقادات من كييف ومعارضين في الداخل لبطئها في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وفي 6 أيار/مايو الجاري، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينة لامبرشت، إن بلادها ستسلم 7 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 5 مدافع هاوتزر تعهدت الحكومة الهولندية بتقديمها.