روسيا توبخ أمريكا بخصوص شحنات أسلحة متطورة إلى أوكرانيا

قالت روسيا اليوم الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة وذخائر، سلبي للغاية وسيزيد من مخاطر وقوع مواجهة مباشرة.

وصرح سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الإعلام الروسية، بأن موسكو تنظر إلى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بشكل سلبي للغاية.

وأشار ريابكوف إلى خطط أمريكا لتزويد كييف بمنظومة الصواريخ ”هايمارس“، وهي منظومة قاذفات صواريخ متعددة تتميز بقدرة عالية على الحركة، تقول واشنطن إنها ستزود بها أوكرانيا في إطار أحدث حزمة مساعدات عسكرية لها.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، قولها اليوم الأربعاء، إن القوات النووية الروسية تجري تدريبات في إقليم إيفانوفو إلى الشمال الشرقي من موسكو.

وذكرت الوزارة أن نحو ألف جندي يجرون تدريبات في مناورات مكثفة باستخدام أكثر من 100 مركبة، تشمل قاذفات صواريخ يارس العابرة للقارات.

وتأتي هذه التدريبات في ظل عزم أمريكا الإعلان اليوم، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تتضمن صواريخ متقدمة.

وقال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن بايدن وفريقه ما زالوا يدرسون إرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكنهم لا يريدون استخدامها لشن هجمات داخل الأراضي الروسية.

‭ ‬وذكر مسؤولون أمريكيون أن بايدن ومساعديه في مجال الأمن القومي في المراحل النهائية من تجهيز حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا ومن المتوقع صدور إعلان قريبًا، ربما في وقت مبكر من يوم غد الأربعاء.

‭ ‬ويطلب المسؤولون الأوكرانيون من الحلفاء أنظمة بعيدة المدى، منها نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد الذي يمكنه إطلاق وابل من الصواريخ على بعد مئات الأميال، على أمل تغيير مسار الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

‭ ‬وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن هذا النظام قيد الدراسة.

‭ ‬وأضافت ”لكن مثلما قال الرئيس، لن نرسل صواريخ بعيدة المدى لاستخدامها خارج ميدان المعركة في أوكرانيا“. وقال مسؤولون أمريكيون آخرون إن بايدن لا يريد إطلاقها على الأراضي الروسية لتجنب توسيع نطاق حرب أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين يوم الثلاثاء، ”لن نرسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية تضرب روسيا“.

ولم يستبعد تقديم أي منظومة أسلحة محددة، لكنه بدلاً من ذلك بدا أنه يضع شروطا بشأن كيفية استخدامها. ويعمل بايدن وفريقه على حزمة جديدة من العتاد العسكري باستخدام أموال من مخصصات في الميزانية حجمها 40 مليون دولار وافق عليها الكونغرس.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد قيد الدراسة، لكن لا شيء له قدرات هجومية بعيدة المدى خارج نطاق الاستخدام في ساحة المعركة.

ويريد بايدن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، لكنه يعارض تقديم أسلحة يمكن أن تستخدمها أوكرانيا لمهاجمة روسيا.

والغرب على استعداد متزايد لمنح أوكرانيا أسلحة طويلة المدى، منها مدافع هاوتزر إم777، بينما تقاتل قوتها الروس بنجاح أكبر مما توقعه مسؤولو المخابرات.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف يوم السبت، إن أوكرانيا بدأت في تلقي صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمارك ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من الولايات المتحدة.