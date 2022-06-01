صحف عالمية: جبهة معارضة لـ"ترويض" حزب الله اللبناني.. والانقسامات تضرب الجبهة المناهضة لروسيا

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على لبنان، وسط تقارير تتحدث عن ”أمل جديد“ للبلد الممزق للحد من نفوذ جماعة ”حزب الله“ المدعومة من إيران، بعد أن كشفت عن تحالف معارض يمكنه كبح جماح الجماعة أو ربما إزالتها في المستقبل القريب.

كما تطرقت الصحف لتطورات الحرب في أوكرانيا، حيث كشفت عن حدوث انقسام في الجبهة الغربية المناهضة لروسيا بشأن إمداد كييف بأسلحة متطورة.

يأتي ذلك في وقت تتكبد فيه أوكرانيا خسائر فادحة في معركة دونباس المتوقع سقوطها في أيدي روسيا قريباً.

لبنان.. جبهة جديدة ضد ”حزب الله“

ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، أن لبنان عاد إليه الأمل من جديد بشأن وقف نفوذ جماعة ”حزب الله“ المدعومة من إيران، وسيطرتها على شؤون البلاد التي تشهد إحدى أسوء الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، حيث أصبح لدى بيروت الآن تحالف معارض بعد انتخابات برلمانية قضت على طموح الجماعة.

وقالت المجلة في تقرير لها: ”لقد أصبح لبنان دولة فاشلة ومصدراً عالمياً للمخدرات والإرهاب، ومرة أخرى لعدد متزايد من اللاجئين. وإن واشنطن التي تأثرت بفشلها في نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، وتدور حول كل ما يتعلق بإيران، قصرت سياستها في لبنان على إدارة الأزمات“.

وأضافت: ”لكن الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي جرت في 15 مايو المنصرم، شهدت أولى التحركات لتحالف محتمل قادر على كبح وربما إزاحة حزب الله وسيطرته الحديدية على البلاد، حيث خسرت الجماعة المسلحة وحلفاؤها الأغلبية البرلمانية ويواجهون الآن أكبر معارضة منذ عام 2009“.

وأوضحت ”فورين بوليسي“ أن الحركة تُعد تحالفاً فضفاضاً من حزب ”القوات اللبنانية“ والعديد من المستقلين بما يصل إلى 60 مقعدًا من إجمالي 128 مقعدًا.

وقالت إنه ”على الرغم من أن المجلس الجديد أعاد انتخاب حليف حزب الله، زعيم حركة أمل، نبيه بري، رئيسًا للبرلمان أمس الثلاثاء، إلا أنه نجح بذلك بأغلبية ضئيلة بـ65 صوتا من أصل 128 صوتًا، مقارنة بـ 98 صوتاً عام 2018، وهو مؤشر على تراجع التأييد للجماعة“.

وأضافت المجلة: ”تعمل المعارضة على تحفيز السياسة الخارجية أيضًا. وحمل البطريرك بشارة بطرس الراعي، زعيم الكنيسة المارونية، حزب الله مسؤولية زعزعة الاستقرار وصد الاستثمارات الأجنبية وقتل النمو الاقتصادي بالبلاد، حيث يرى الراعي أن المخرج من أزمة لبنان هو نزع سلاح حزب الله والحياد الإقليمي الذي يستلزم التحرر من نفوذ سوريا وإيران، وكذلك إحياء هدنة الأمم المتحدة عام 1949 بين لبنان وإسرائيل“.

وتابعت: ”اشترطت المنظمات الدولية لمساعدة لبنان ماليا الإصلاح، لكن حلفاء حزب الله السياسيين أوقفوا الإصلاح، خشية أن تجف تدفقات الأموال الفاسدة التي اعتادوا عليها. وكان الراعي من أوائل من لفت انتباه الجمهور إلى الرواية القائلة إن الإصلاح لن يحدث دون نزع سلاح حزب الله أولاً“.

واختتمت ”فورين بوليسي“ تقريرها بالقول: ”ومع مكانته كزعيم ديني لا يمكن المساس به، أصبح الراعي صوت الحركة المعارضة الجديدة التي تطالب بنزع سلاح حزب الله. ويجب على واشنطن أن تؤيد رؤية الراعي الوطنية والإصلاح الشامل وأن تنظر في دعوته بالبيت الأبيض“.

ماذ بعد دونباس؟

تطرقت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إلى الخطوة التالية من الحرب في أوكرانيا مع اقتراب روسيا من فرض سيطرتها على منطقة دونباس الشرقية، وذلك بعد أن بات معظم مدينة سيفيرودونيتسك المحورية وآخر معاقل كييف في الشرق تحت سيطرة موسكو في الوقت الحالي.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، إنه ”يمكن للتكتيكات العشوائية للتقدم الروسي الطاحن في الشرق، أن تميز المرحلة التالية من الحرب في أوكرانيا، حيث تطرح التطورات الروسية الأخيرة في دونباس سؤالا حتميا حول ما إذا كانت هذه الأساليب ستكون نموذجًا للهجمات المستقبلية؟“.

وأشارت إلى أن ورود تقارير عن حشد أعداد كبيرة من القوات والمدفعية وقاذفات الصواريخ عبر الحدود بالقرب من مدينة كورسك الروسية، التي تشترك في منطقة على الحدود مع مقاطعة سومي الأوكرانية، يُعد تطوراً يدق ناقوس الخطر بالنسبة لـ“المدافعين الأوكرانيين“.

وذكرت ”الغارديان“ أن التكتيكات التي وضعها الكرملين مؤخراً، هي التي شكلت المعركة في دونباس، وكانت بمثابة معضلة حقيقية وقاسية للمدافعين عن أوكرانيا، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين صعبين للغاية؛ إما الحفاظ على مواقعهم وسط تزايد الخسائر البشرية والعسكرية، أو الانسحاب والمخاطرة بإعطاء المهاجمين زخمًا“.

وأضافت أن الكرملين ربما سيطور تكتيكات مماثلة أو أخرى معدلة للسيطرة، أو تطويق العاصمة الأوكرانية كييف، لإخضاع الحكومة هناك والحصول على تنازلات كان يعتزم الحصول عليها في المرحلة الأولى من الحرب لكنه فشل.

وتابعت الصحيفة: ”يبدو أن القوات الروسية تستعد لدفعة جديدة إلى الشمال وسط أدلة على أنها تعيد تجميع صفوفها بالقرب من بلدة إزيوم الأوكرانية، لتجديد جهودها المتوقفة حول مدينة سلافيانسك، وإعادة بناء جسر للسكك الحديدية بالقرب من مدينة كوبيانسك لتسهيل حركة القوات والمعدات إلى المنطقة“.

وعلى صعيد آخر، قالت ”الغارديان“ إن الأمر الأكثر صعوبة في التقييم هو مستوى الاستنزاف الذي لحق بالجانبين، وما هو تأثير ذلك على المزيد من الهجمات وقدرة أوكرانيا على الدفاع والهجوم المضاد.

وأضافت: ”يبدو أن المكاسب الروسية في دونباس في تزايد مستمر، على الأقل في الوقت الحالي. وتشير الأدلة، التي يأتي بعضها من مسؤولين أوكرانيين، إلى أن كييف عانت من خسائر فادحة خلال القتال الأخير في الشرق، وهناك تقارير عن مشاكل في المعدات والإمدادات“.

وتابعت: ”ما قد يكون صحيحًا هو أنه على الرغم من وجود أدلة على استعدادات روسية جديدة، فإن صعوبة القتال والخسائر الفادحة قد تحد من طموحات روسيا في أوكرانيا، بالإضافة إلى أنه لم يُظهر أي من الطرفين المتحاربين القدرة على توجيه ضربة استراتيجية حاسمة ضد الآخر“. وأردفت ”على الرغم من القصف الروسي المستمر حول خاركيف وخيرسون، فإن الهدف الروسي في كلتا المنطقتين، وفقًا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، هو تعزيز الدفاعات وخطوط الإمداد وتعطيل القوات الأوكرانية إذا تمكنت من التقدم“.

ونقلت ”الغارديان“ عن آخر تقييم أعده ”معهد دراسة الحرب“، ومقره واشنطن، قوله: ”لا يزال التقدم الروسي محدودًا، ومن غير المرجح أن تزداد وتيرته على المدى القريب، لا سيما مع استمرار القوات الروسية في إعطاء الأولوية للهجمات على مدينة سيفيرودونيتسك على حساب أي خطوط أخرى“.

تفاقم الانقسام الغربي حول أوكرانيا

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن ”التشققات بدأت تضرب الجبهة الغربية ضد الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث ينقسم الحلفاء بشكل متزايد حول شحنات أسلحة ثقيلة أخرى إلى كييف“.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن ”الصدوع بدأت تظهر في الجبهة الغربية ضد موسكو، مع انقسام الحلفاء الأوروبيين بشكل متزايد حول ما إذا كانوا سيستمرون في شحن المزيد من الأسلحة القوية إلى أوكرانيا، التي يخشى البعض منها أن تطيل الصراع وتزيد من تداعياته الاقتصادية“.

وأضافت أنه ”في قلب الخلاف – وهو فصل مجموعة من قوى أوروبا الغربية عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومجموعة من دول وسط وشمال أوروبا في الغالب – هناك تصورات متباينة حول التهديد الطويل الأمد الذي تشكله روسيا وما إذا كان بإمكان أوكرانيا أن تصمد فعلاً في ساحة المعركة“.

وتابعت ”وول ستريت جورنال“ أن ”الكتلة الأولى بقيادة فرنسا وألمانيا ينتابها التردد والخوف أيضاً بشأن تزويد أوكرانيا بأنواع الأسلحة الهجومية بعيدة المدى التي ستحتاجها بزعم استعادة الأرض التي خسرتها أمام الجيش الروسي في جنوب وشرق البلاد، بالإضافة إلى أنها تُشكك في الرواية القائلة إن روسيا تهدد بشكل مباشر منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)“.

وأشارت إلى أنه على الجانب الآخر، ترى واشنطن ولندن ومجموعة من دول وسط وشمال أوروبا بشكل أساسي، وبعضها أعضاء في الكتلة السوفيتية السابقة، الهجوم الروسي بأنه ينذر بمزيد من التوسع من قبل الكرملين، مما يجعل أوكرانيا في خط المواجهة في حرب أوسع نطاقاً بين روسيا والغرب.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الانقسامات في صفوف الجبهة الغربية، التي قال مسؤولون أوروبيون إنها تفاقمت في الأسابيع الأخيرة، ظهرت في عدة تقارير تفيد بخسارة حتمية منتظرة لأوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية، مشيرة إلى أن الآراء باتت منقسمة بشدة حول مخاطر الحرب وفرص أوكرانيا في الصمود.

وقالت ”وول ستريت جورنال“ في تقريرها: ”تشير التصريحات العلنية لقادة فرنسا وألمانيا وتعليقات مسؤولي تلك الدول إلى أنهم متشككون في قدرة كييف على طرد الغزاة، ودعوا إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، مما أثار شكاوى من مسؤولي أوكرانيا بأنه يتم الضغط عليها لتقديم تنازلات لروسيا“.

وأضافت: ”وبدلاً من ذلك، يجادل القادة في دول البلطيق وبولندا وأماكن أخرى بأن إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة متطورة بشكل متزايد أمر بالغ الأهمية ليس فقط للبقاء على الخط، ولكن لوقف التقدم الروسي وتوجيه رسالة شديدة إلى موسكو من شأنها ردع الرئيس فلاديمير بوتين، عن أي عملية عسكرية أخرى في المستقبل“.

وتابعت ”تفقد بعض دول أوروبا الغربية شهيتها لمواصلة حرب تعتقد أنه لا يمكن الفوز بها، خاصة أنها وصلت إلى طريق مسدود دموي استنزف الموارد الأوروبية وأدى إلى تفاقم الركود الذي يلوح في الأفق. وعلى النقيض من ذلك، فإن بولندا ودول البلطيق، التي عاشت يومًا ما تحت إمرة الكرملين، تعتبر نفسها التالية في خط التوسع الإمبريالي الروسي.“

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: ”على سبيل المثال، حوالي 70% من الألمان يؤيدون السياسة الحذرة للمستشار أولاف شولتز. وأظهر استطلاع للرأي آخر أن 46% من الألمان يخشون أن تزيد شحنات الأسلحة الثقيلة من خطر انتشار الحرب خارج أوكرانيا“.

وأظهرت استطلاعات أخرى مخاوف مماثلة في إيطاليا وفرنسا.