مسؤول أمريكي يفك شيفرة بايدن: سنزود أوكرانيا بصواريخ "هيمارس"

أعلن مسؤول أميركي كبير الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة ستزوّد أوكرانيا راجمات صواريخ من طراز ”هيمارس“ قصيرة المدى، واضعاً بذلك حدّاً لأيام عدّة من التكهنّات بشأن طبيعة الأسلحة النوعية الإضافية التي قرّرت واشنطن تزويد كييف بها للتصدّي للغزو الروسي.

وقال المسؤول لصحافيين طالباً منهم عدم نشر اسمه إنّ الجيش الأوكراني سيحصل على منظومات هيمارس، وهي راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة، مشيراً إلى أنّ الصوارييخ التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى كييف يصل مداها إلى 80 كلم فقط، علماً بأنّ لدى الجيش الأمريكي صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات الكيلومترات.

وأضاف ”هذه الأنظمة ستستخدم من قبل الأوكرانيين لصدّ التقدّم الروسي على الأراضي الأوكرانية لكنّها لن تُستخدم ضدّ الأراضي الروسية“.

ويبلغ مدى نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد (MLRS) ، المعروف باسم HIMARS (نظام الصواريخ عالية الحركة)، من 83 إلى 185 ميلًا بناءً على نوع صواريخ المدفعية والمنصة المتنقلة المستخدمة. هناك أيضًا إصدارات بعجلات من MLRS تطلق 6 صواريخ وهناك مركبات مجنزرة تطلق 12 صاروخًا، إلا أن النوع الذي سيتم تزويد أوكرانيا به لن يتعدى مداه 80 كلم.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تطورا حتى تتمكن من ”ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة“.

وفي مقال للرأي في صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء، قال بايدن ”لقد تحركنا بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من القتال في ساحة المعركة وتكون في أقوى وضع ممكن على طاولة المفاوضات“.

ولم يكشف بايدن عن نوع تلك الصواريخ، إلا أن ما كشف عنه المسؤول الأمريكي، يؤكد تصريحات أمريكية سابقة، بأن الولايات المتحدة لا تريد تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى من الممكن لها إصابة أهداف داخل الأراضي الروسية.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن بايدن ومساعديه في مجال الأمن القومي في المراحل النهائية من تجهيز حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا، ومن المتوقع صدور إعلان قريبًا، ربما في وقت مبكر الأربعاء.

‭ ‬ويطلب المسؤولون الأوكرانيون من الحلفاء أنظمة بعيدة المدى، منها نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد الذي يمكنه إطلاق وابل من الصواريخ على بعد مئات الأميال، على أمل تغيير مسار الحرب المستمرة منذ 3 أشهر.

‭ ‬وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن هذا النظام قيد الدراسة.

‭ ‬وأضافت: ”لكن مثلما قال الرئيس، لن نرسل صواريخ بعيدة المدى لاستخدامها خارج ميدان المعركة في أوكرانيا“. وقال مسؤولون أمريكيون آخرون إن بايدن لا يريد إطلاقها على الأراضي الروسية لتجنب توسيع نطاق حرب أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين، الثلاثاء: ”لن نرسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية تضرب روسيا“.