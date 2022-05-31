روسيا تقصف مصنعًا للمواد الكيميائية في سيفيرودونتسك الأوكرانية

قصفت القوات الروسية خزانًا يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة سيفيرودونتسك (شرق أوكرانيا) التي تحاول السيطرة عليها، كما أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، داعيًا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وأوضح غايداي على ”تلغرام“ أنّ غارة جوية نفّذتها القوات الروسية ”أصابت خزانًا يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية. … حمض النيتريك خطير إذا استُنشق أو ابتُلع أو لامس الجلد“.

ودعا سكان المدينة التي تشهد معارك ضارية منذ أيام، إلى ”تجهيز أقنعة واقية للوجه مشرّبة بمحلول الصودا“.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن استهداف روسيا منشأة كيميائية بضربة جوية هو ”ضرب من الجنون“.

وجاء في تسجيل فيديو نشره مساء عبر تلغرام أنه ”لم يعد مفاجئًا أن يكون أي عمل جنوني مقبولًا تمامًا بالنسبة للجيش الروسي والقادة الروس والجنود الروس“.

وأشارت السلطات الانفصالية الموالية لموسكو، إلى أن الخزان ”انفجر“ في منطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وقال روديون ميرونشيك ممثل ”جمهورية لوغانسك الشعبية“ المعلنة من جانب واحد، عبر تلغرام، إنه ”في مصنع آزوت، فجّرت حاوية تحتوي على مواد كيميائية. مبدئيًا، إنها حمض النيتريك“.

ولا تزال القوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا، الثلاثاء، تقاوم الهجوم الروسي الشامل للسيطرة على أرض قاحلة مدمرة جعلتها موسكو الهدف الرئيس لغزوها في الأيام الماضية.

وقال الجانبان إن القوات الروسية تسيطر الآن على ما بين ثلث ونصف المدينة، واعترف وكلاء روسيا الانفصاليون بأن الاستيلاء عليها يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، على الرغم من شن واحدة من أكبر الهجمات البرية في الحرب.

وردًا على العقوبات الغربية بعد غزوها لأوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط، توسعت روسيا في إجراءات وقف إمدادات الغاز لأوروبا، اليوم الثلاثاء، إذ قالت شركة ”جازبروم“ إنها ستقطعها عن عدد من الدول ”غير الصديقة“ التي رفضت أن تدفع مقابل الغاز بالروبل الروسي.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الليلة الماضية، على خفض واردات النفط الروسي بنسبة 90 % بحلول نهاية العام، وهي أقسى عقوبة من جانب الكتلة حتى الآن. ورحب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بذلك، الثلاثاء، لكنه انتقد ما وصفه بالتأخير ”غير المقبول“ في اتفاق دول الاتحاد على أحدث إجراءاته.

وقال زيلينسكي في كييف، وإلى جواره سوزانا جابوتوفا رئيسة سلوفاكيا: ”عندما يمضي أكثر من 50 يومًا بين حزمتي العقوبات الخامسة والسادسة فإن (هذا) وضع غير مقبول من جانبنا“.

ويقول محللون عسكريون غربيون إن موسكو قلصت القوة البشرية والعسكرية في باقي جبهات القتال من أجل التركيز على سيفيرودونيتسك، على أمل أن يؤدي هجوم واسع النطاق على المدينة الصناعية الصغيرة إلى تحقيق ما يمكن لروسيا تسميته انتصارًا في أحد أهدافها المعلنة في الشرق.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأبناء عن ليونيد باشنيك زعيم جمهورية لوجانسك الشعبية الموالية لموسكو: ”يمكننا القول إن ثلث منطقة سيفيرودونيتسك تحت سيطرتنا بالفعل“.

وأضاف أن القتال يحتدم في المدينة، لكن القوات الروسية لا تتقدم بالسرعة المأمولة، قائلًا إن القوات الموالية لموسكو تريد ”الحفاظ على البنية التحتية للمدينة“ وتتحرك ببطء بسبب توخي الحذر حول المصانع الكيماوية.