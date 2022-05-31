أوكرانيا: روسيا تقطع الاتصالات في خيرسون

أبلغ مسؤولون أوكرانيون عن قطع جميع الاتصالات بمنطقة خيرسون الجنوبية التي تحتلها روسيا، وقالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، في بيان صدر عنها، إنه ”حدث تدخل غير محدد من قبل نظام الاحتلال، إذ أُوقف تشغيل المعدات، وفصل الكابلات“.

وأضافت الخدمة أن ”سكان المنطقة متروكون حاليًا دون اتصالات الهاتف المحمول الأوكرانية، والوصول إلى الإنترنت، فضلًا عن عدم وجود أي وسيلة لإجراء مكالمات هاتفية محلية ودولية باستخدام أجهزة الهاتف الأرضية“.

ولم يتسنَ بعد المزيد من التفاصيل الأخرى

وكانت خيرسون المطلة على البحر الأسود، أول مدينة أوكرانية رئيسة تسقط في أيدي القوات الروسية، ولعبت دورًا حاسمًا في سيطرة تلك القوات على مناطق جنوب أوكرانيا.

يذكر أن السلطات الموالية لروسيا في خيرسون، بدأت استخدام الروبل في المقاطعة ليصبح العملة الرسمية الوحيدة المعتمدة، وسط مخاوف من إعلان قيام جمهورية شعبية وإعلان انضمامها إلى روسيا.

وتتوالى المؤشرات والخطوات باتجاه تكريس ضم خيرسون جنوب أوكرانيا، إلى روسيا، فبعد بضعة أيام فقط من إقرار العملة واللغة الروسيتين فيها، صرح نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية للمنطقة، الموالية لموسكو، كيريل ستريمووسوف، أن خيرسون انتقلت لاعتماد توقيت موسكو، بدلًا من توقيت كييف السابق.

وقال ستريمووسوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية إن ”موسكو هي الآن مركز التوقيت بالنسبة لمنطقة خيرسون“، مضيفًا أن ”المنطقة ابتداءً من العام الجاري لن تتحول إلى توقيت فصل الشتاء، كما كان عليه الحال في أوكرانيا“.

كما أعلنت السلطات في منطقة خيرسون اعتمادها رمز (كود) الاتصال الهاتفي الدولي الروسي، وهو 7+، بدلًا من الكود الأوكراني السابق.

في سياق الإجراءات والخطوات المتلاحقة هذه، أعلن نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، أن حدود المنطقة مع المناطق الأوكرانية الخاضعة لكييف مغلقة لأسباب أمنية، وكشف عن أنه من الممكن حاليًا الذهاب من المنطقة إلى شبه جزيرة القرم ومن هناك إلى جمهوريتي دونباس، لوغانسك ودونيتسك.

وهو ما عده مراقبون علامة على أن الروس بدأوا عمليًا بربط مناطق سيطرتهم شرق وجنوب أوكرانيا مع شبه جزيرة القرم، وهو ما يحقق أحد أهم أهداف الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.