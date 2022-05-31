واشنطن تقول إنها لا تزال ملتزمة بفتح قنصلية للفلسطينيين في القدس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا تزال ملتزمة بإعادة فتح قنصلية أمريكية في مدينة القدس، وتواصل مناقشة المسألة مع الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق ما نقلته، وكالة ”رويترز““.

وعارضت إسرائيل علنًا خطة إعادة فتح القنصلية التي تخدم الفلسطينيين، بعد أن أغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة، في العام 2018.

وتعتبر إسرائيل القدس ”عاصمتها الموحدة“، وتمنع أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية فيها، بينما ينظر الفلسطينيون إلى الجزء الشرقي منها عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن، العام الماضي، عزم الإدارة الأمريكية على إعادة فتح القنصلية المخصصة لتقديم الخدمات للفلسطينيين، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وفي أوائل أيلول/سبتمبر الماضي، أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، معارضته لإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس، مشيرًا إلى أن المدينة المقدسة ”عاصمة إسرائيل، إسرائيل فقط“، وأن هذا الإجراء يهدد ”بزعزعة“ الحكومة الجديدة“.

وما زال دبلوماسيون أمريكيون يقدمون خدمات قنصلية للفلسطينيين من مقر السفارة الأمريكية في القدس الغربية، لكن اقتراح إدارة بايدن، يعني وجود بعثة مستقلة للفلسطينيين، كما يمكن إعادة فتح مكتب للخدمات القنصلية منفصل في القدس الشرقية.

وفي 2018، نقل دونالد ترامب، سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس التي كانت تضم مكتبًا قنصليًا يخدم الفلسطينيين، وكانت تلك الخطوة كافية ليشعر الإسرائيليون أنه لا مطالب سياسية للفلسطينيين مستقبلًا في المدينة، التي تعتبر الأمم المتحدة شقها الشرقي محتلًا منذ العام 1967.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد أعلن في أكثر من مناسبة، أنة ”ليس هناك مكان لقنصلية أمريكية أخرى في مدينة القدس، لطالما طرحنا موقفنا بهدوء للإدارة الأمريكية“، وفق ”فرانس برس“.

ويبدو أن نفتالي بينيت، المعارض لقيام دولة فلسطينية، ويدعم التوسع الاستيطاني، يركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، بدلًا من سعيه لتطبيق مبدأ ”حل الدولتين“، حيث شهدت الأشهر الأولى في حكم الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه، تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل في الدولة العبرية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب تقارير.