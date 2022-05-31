كندا تفرض عقوبات على "عشيقة" بوتين

فرضت كندا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على لاعبة الجمباز الروسية السابقة ألينا كاباييفا التي يعتقد أنها ”عشيقة“ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى 21 مسؤولًا روسيًا، و 4 مؤسسات مالية، على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تصريح للصحفيين في أوتاوا: ”نستهدف مصارف وأثرياء روسًا من النافذين المقرّبين من نظام بوتين، وأيضًا، لا أعلم كيف أصفها، شريكته“، في إشارة إلى كاباييفا، بحسب ما أوردته ”فرانس برس“.

وستجمّد أصول المستهدفين بالعقوبات، وبينهم كاباييفا، والمصرف الزراعي الروسي، و“إنفست تريد بنك“، وشركتان لإدارة الأصول، وسيُمنعون من دخول الأراضي الكندية.

وبحسب أجهزة الاتحاد الأوروبي تشغل كاباييفا منصب رئيسة مجلس إدارة مجموعة ”ميديا غروب الوطنية“، وهي شركة قابضة تملك حصصًا كبيرة في الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام الفدرالية الروسية الرئيسة.

وتفيد تقارير وسائل إعلام عدة بوجود علاقة تربط الرئيس الروسي بكاباييفا منذ سنوات، وهو ما نفاه بوتين في العام 2008.

وبحسب تقرير أوردته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، جمعت كاباييفا، وعائلتها ثروة جراء تواجدها ضمن الحلقة المقرّبة من بوتين.

وأورد التقرير نقلًا عن معلومات استخبارية أمريكية أن كاباييفا تستفيد من ثروة بوتين.

وقالت جولي إن الهدف من العقوبات هو ”خنق نظام بوتين“، وأشادت بقرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد معظم الموارد النفطية الروسية.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1050 فردًا وكيانًا في روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروس، أو من هذه الدول.

كما قدمت 25 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ضمن الجهود المبذولة لدعم الأمن الغذائي، وستزيل الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأوكرانية إلى كندا للعام المقبل.

وفي 19 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت كندا فرض عقوبات على كاترينا تيخونوفا، وماريا فورونتسوفا، ابنتي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تماشيًا مع قرار مماثل أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تعتقد تلك الدول أنهما تخفيان ثروة والدهما.

وفي 11 نيسان/أبريل الماضي، قالت الحكومة الكندية إنها قررت فرض عقوبات على شركات في قطاع الدفاع الروسي، وإنها تدرس خيارات لاتخاذ إجراءات إضافية ردًا على غزو أوكرانيا.

وأضافت الحكومة في بيان أن ”العقوبات تفرض قيودًا على 33 كيانًا في قطاع الدفاع الروسي لتقديمها المساعدة إلى الجيش الروسي خلال هذا الصراع“.

وأشار البيان إلى أن ”هذه الكيانات قدمت دعمًا غير مباشر أو مباشرًا للجيش الروسي، وبالتالي فهي متواطئة في الألم والمعاناة الناجمين عن حرب (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين الحمقاء في أوكرانيا“.