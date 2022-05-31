إيران.. محتجون يحرقون منزل مالك مبنى منهار وسط أنباء عن مقتله

أطلقت قوات الأمن الإيراني، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي على محتجين أقدموا على حرق منزل ”حسين عبدالباقي“ مالك مبنى ”متروبول“ التجاري في مدينة عبادان جنوب إيران والذي تعرض للانهيار يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، وسط أنباء غير مؤكدة عن مقتله.

وأظهرت مقاطع فيديو محتجين وهم يقومون بإحراق منزل حسين عبدالباقي الذي قالت السلطات اليوم إنها تأكدت من وفاته بعد إجراء فحص الحمض النووي DNA، بينما يقول المحتجون إن ”عبد الباقي هرب من إيران باتجاه تركيا بعد حادثة انهيار المبنى“.

امشب در آبادان جنگ است.

در خانه نمانید… ساعتی پیش، منزل حسین عبدالباقی مالک و سازنده متروپل در آتش خشم مردم آبادان، سوخت.#متروپل_آبادان

‌ pic.twitter.com/Au4t4qJ55l — فرعون🏴‍☠️ (@FEREEON) May 31, 2022

منزل #حسین_عبدالباقی به آتش کشیده شد pic.twitter.com/Spet2ezL1s — AVATODAY آواتودی فارسی (@avatoday_news) May 31, 2022

وأظهر مقطع فيديو آخر محتجين وهم يستهدفون معرض السيارات الكبير الذي يملكه رجل الأعمال حسين عبدالباقي في مدينة عبادان ذات الغالبية العربية.

شهرک خودرویی آبادان متعلق به حسین #عبدالباقی مالک ساختمان #متروپل_آبادان توسط معترضین به جنایت متروپل به رگبار بسته شد.#آبادان pic.twitter.com/ZQrmhVb4AM — تلویزیون ایران آزادی (@IranAzad_TV) May 31, 2022

طبق ویدئویی دیگر، نیروهای سرکوبگر امنیتی به معترضانی که در محل اطراف منزل عبدالباقی حضور داشته‌اند، یورش برده و به سمت آنها تیراندازی کرده‌اند. pic.twitter.com/x7RZpb4cJ8 — AVATODAY آواتودی فارسی (@avatoday_news) May 31, 2022

وقد تواصلت الاحتجاجات في مدينة عبادان بالتزامن مع زيارة يقوم بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني إلى المدينة لتقديم العزاء لذوي ضحايا انهيار المبنى.

۱۰ خرداد ۲۵۸۱ شاهنشاهی منزل #حسین_عبدالباقی به آتش کشیده شد! نیروهای سرکوبگر امنیتی به معترضانی که در محل اطراف منزل عبدالباقی حضور داشته‌اند، یورش برده و به سمت آنها تیراندازی کرده‌اند. گفته می‌شود که برخی اشخاص، شهرک خودرویی متعلق به عبدالباقی را به رگبار بسته‌اند pic.twitter.com/VKViDwPHqE — Kamran Kamaei (@Kamaei444) May 31, 2022

وفي سياق متصل، أعلن حاكم مدينة عبادان إحسان عباس بور، اليوم عن ارتفاع عدد قتلى حادثة انهيار مبنى متروبول التجاري إلى 34 شخصا.

وقال عباس بور في حديث لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إن ”عملية إزالة الأنقاض ستستمر حتى إخراج آخر مصاب ومازالت قوات الإنقاذ منشغلة بإزالة الأنقاض“.

من جهته، قال مسعود حمدي نجاد، رئيس المديرية العامة للتربية في خوزستان، إن ”خمسة طلاب فقدوا حياتهم عندما انهار مبنى متروبول في مدينة عبادان“، مضيفا ”قتل في هذا الحادث ثلاثة طلاب من خرمشهر وطالبان من عبادان“.

بدوره، قال حاكم محافظة خوزستان، صادق خليليان، إن تعويضات ضحايا المبنى التجاري المنهار سيتم دفعها من ممتلكات المالك حسين عبدالباقي.

وأشار خليليان في تصريحات لوكالة أنباء ”تسنيم“، إلى أنه ”سيتم دفع التعويض لمن فقدوا أرواحهم وممتلكاتهم من ممتلكات مالك المبنى وجزء منه عن طريق التأمين، كما سيتم تعويض المنازل والمحلات التجارية المجاورة للمبنى“.

وقد أعلن عن تجميد جميع الحسابات المالية لمالك مبنى ميتروبول وتسليمها إلى المدعي العام لتكليفه بدفع التعويضات، مشيرا إلى أنه ”تم القبض على 13 شخصًا تم تقديمهم كمتهمين ويتم استجوابهم، بما في ذلك 3 رؤساء بلديات، ورئيس بلدية المنطقة الأولى في عبادان، ومشرفو المباني وأعضاء الجهاز الهندسي من بين الموقوفين“.