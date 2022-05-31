ماكرون يدعم اليونان في نزاعها مع تركيا حول السيادة على "جزر إيجة"

دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، اليونان في نزاعها مع تركيا حول ”جزر بحر إيجة“، منددًا بأي تشكيك في ”السيادة“ اليونانية عليها.

وقال ماكرون في ختام قمة أوروبية في بروكسل: ”أعرب رئيس الوزراء اليوناني بشدة عن قلق اليونان ومخاوفها المشروعة، وأدان التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأتراك شككوا بسيادة اليونان على عدة جزر“.

وأضاف أمام الصحفيين: ”أود أن أؤكد هنا دعم كل الأوروبيين خاصة فرنسا“، حسبما نقلت عنه ”فرانس برس“.

وشدد على أنه ”لا يمكن لأحد أن يعرض للخطر سيادة أي دولة عضو اليوم، وأعتقد أنه تجب إدانة هذه التصريحات في أسرع وقت“.

وتتهم السلطات التركية اليونانيين بتسليح جزر بحر إيجة في انتهاك على حد قولها لمعاهدتين.

وكرر وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو، الثلاثاء، أن أنقرة ستشكك بسيادة اليونان على الجزر إذا استمرت في إرسال قوات إليها.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول: ”انتهكت اليونان وضع هذه الجزر وعليها نزع أسلحتها، وإلا سيبدأ نقاش حول سيادتها“.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد القمة أن ”مثل هذه الاستفزازات لا يمكن السكوت عنها“.

وقال إن ”آخر ما تحتاجه منطقتنا هو مصدر توتر جديد في الوقت الذي يخضع فيه السلام والاستقرار في العالم لاختبار“.

والعلاقة المتوترة بين البلدين الجارين العضوين في الحلف الأطلسي، فاقمتها في السنوات الأخيرة محاولات التنقيب التركية شرق المتوسط.

وفي آب/أغسطس 2020، أرسلت فرنسا مقاتلتين من طراز رافال، وسفينتين تابعتين للبحرية الوطنية إلى شرق المتوسط إلى جانب اليونان، بعد نشر سفينة الأبحاث الزلزالية عروج ريس في منطقة متنازع عليها بين أنقرة وأثينا.

وكانت اليونان وتركيا، العضوان بحلف شمال الأطلسي، على شفا الحرب في 1996 بسبب جزيرة مهجورة في بحر إيجة.

وتحسنت العلاقات الثنائية بمرور السنين رغم التوترات من وقت لآخر والتي كان أحدثها في الآونة الأخيرة بسبب مصادر الطاقة في البحر المتوسط.

وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، دعا رئيس الوزراء اليوناني، تركيا، إلى التوقف عن انتهاك المجال الجوي اليوناني بالطائرات المقاتلة.

وقال ميتسوتاكيس إن ”هذا سلوك يقوض وحدة حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ في وقت حرج بعد الغزو الروسي لأوكرانيا“، حسبما أوردته ”رويترز“.

وقبل يوم من هذا التصريح، احتجت وزارة الخارجية اليونانية لدى السفير التركي في أثينا بشأن سلسلة من الطلعات التركية فوق بحر إيجة، قائلة إنها غير قانونية و“استفزاز غير مقبول“.

وقال ميتسوتاكيس إنه أخطر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بهذا الأمر.