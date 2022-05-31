"عملية خطيرة جدا".. البنتاغون يحذر من رفع الحصار بالطرق العسكرية عن أوديسا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذّر رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي، اليوم الثلاثاء لدى وصوله إلى العاصمة البريطانية لندن، المحطة الأولى في جولة أوروبية، من أن رفع الحصار عن أوديسا بالوسائل العسكرية سيكون ”عملية خطرة جدا“، بينما اقترح الرئيس الفرنسي رفع الحصار عن المدينة بقرار أممي.

وقال ميلي للصحفيين المرافقين له في جولته التي ستشمل فنلندا والسويد، وهما دولتان ترغبان في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ونورماندي حيث سيشارك في احتفالات بذكرى الإنزال: ”في الوقت الحالي، الممرات البحرية مغلقة بالألغام والبحرية الروسية“.

وأضاف الجنرال الأمريكي ميلي أنه ”سيتطلب فتح هذه الممرات البحرية جهدا عسكريا كبيرا جدا من قبل دولة أو مجموعة من الدول“.

وسيكون القرار، الذي لا يمكن أن يأتي إلا من البيت الأبيض ”قائما على الكلفة والأخطار والفوائد واحتمالات النجاح“ كما أوضح ميلي، وهو أعلى جنرال أمريكي يقوم دوره على تقديم المشورة للرئيس جو بايدن على الصعيد العسكري.

وأشار الجنرال الأمريكي ميلي إلى أنه ”يجب أن أقول إنها ستكون عملية عسكرية خطرة جدا وتتطلب جهدا كبيرا“.

ومن المقرر أن يشارك الجنرال ميلي في اجتماع لرؤساء أركان الدول الغربية الخمس، التي تشكل ما يسمى تحالف ”العيون الخمس“ (فايف آيز) للخدمات الاستخباراتية، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وبين الجنرال الأمريكي ميلي ”سأضمن مع حلفائنا وشركائنا أن دعمنا لأوكرانيا منسق ومتزامن“. الهدف هو ”الاستمرار في طمأنة حلفائنا وشركائنا بأن الولايات المتحدة بجانبهم، وأننا دولة صديقة وحليف جيد وشريك جيد“.

قرار أممي

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إنه حض مع المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء حصار القوات الروسية مرفأ أوديسا الأوكراني بموجب قرار للأمم المتحدة.

وأعلن ماكرون عقب قمة أوروبية في بروكسل ”اقترحت، في النقاش الذي أجريناه مع أولاف شولتس السبت الماضي، على الرئيس بوتين أن نتخذ المبادرة لقرار في مجلس الأمن لإعطاء إطار واضح جدا لهذه العملية“.

اتصل ماكرون وشولتس ببوتين السبت، ولم يتحدث أي منهما مذاك عن مشروع قرار في الامم المتحدة، علما بأن جهودا دبلوماسية تُبذل لرفع التهديد الروسي عن أوديسا، المرفأ الرئيسي الوحيد على البحر الأسود المتبقي بأيدي الأوكرانيين.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بوقف تصدير محاصيلها الضخمة من الحبوب إلى السوق العالمي، وبارتفاع أسعار السلع الغذائية كما يهدد بمفاقمة الطوارئ الإنسانية في أفريقيا والشرق الأوسط.

زرع المدافعون الأوكرانيون عن المرفأ ألغاما أرضية، بينما يمنع الأسطول الروسي سفن الشحن من الوصول إلى أوكرانيا.

وبموجب مقترح ماكرون، يُنشئ قرار للأمم المتحدة إطارا يمكن بموجبه نزع الألغام من المرفأ واستئناف شحنات الحبوب.

وأشاد ماكرون بدور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في البحث عن حل وقال إن روسيا تجري محادثات ”واعدة“ مع جارتها تركيا المطلة على البحر الأسود.

وأثار ذلك الآمال في تسوية للوضع في ”الأيام أو الأسابيع القادمة“.

وأضاف ماكرون ”القرار لا يعتمد علينا، إنما يعتمد بالفعل على موافقة روسيا — وضمانات مقدمة من روسيا — بحيث يتم توفير ضمانات أمنية للأوكرانيين من التعرض لهجوم، بينما يتوجب عليهم إزالة الألغام وهي مسألة أساسية“.

وتعتبر المدينة الأوكرانية الناطقة بالروسية أوديسا، الميناء الرئيس للبلاد، وهي ذات أهمية حيوية لاقتصادها، وتقع في منطقة تحمل الاسم نفسه، وتطلّ على البحر الأسود، ويبلغ عدد سكانها مليون شخص تقريبًا، وفق ما ذكرته وكالة ”فرانس برس“ في وقت سابق.

وتشكّل هذه المدينة، التي تأسست في عهد الإمبراطورة كاثرين الكبيرة، بهندستها المعماريّة الباروكيّة و“درج بوتمكين“ الشهير، رمزًا لعظمة الإمبراطورية الروسية.

وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991، حافظت أوديسا على روابط اقتصادية وثقافية وعائلية وثيقة مع روسيا، أكسبتها سمعة كواحدة من أكثر المدن المؤيدة لموسكو في أوكرانيا.