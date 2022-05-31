تركيا.. الحكم بقضية متهم فيها معارض بارز لأردوغان الأربعاء

من المتوقع أن تصدر محكمة تركية غدا الأربعاء حكما في قضية مرفوعة على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأوغلو شخصية معارضة تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال أن يكون منافسا قويا للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ويرى محللون سياسيون وأعضاء في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري أن ”القضية المرفوعة على إمام أوغلو تعد أحدث محاولة من جانب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه لتكميم المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي ستنعقد في موعد لن يتجاوز يونيو حزيران عام 2023“.

وكان إمام أوغلو قد فاز بالمنصب بأغلبية ضئيلة على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية، لكنه فاز بهامش مريح عندما أُعيد الاقتراع بعد احتجاجات حزب العدالة والتنمية.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة إن المدعي العام طلب من المحكمة حبس إمام أوغلو أربع سنوات وشهرا.

وإمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري متهم بإهانة مسؤول عام في خطاب ألقاه بشأن إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول في 2019.

وسيأتي الحكم ضده بعد مرور أسابيع على صدور حكم نهائي على رئيسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جنان كفتانجي أوغلو، وهي من أبرز من أسهموا في فوز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019.

وأيدت محكمة عليا في البلاد ثلاث تهم ضد جنان، لكن المحكمة خفضت الحكم، الذي صدر في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أربع سنوات و11 شهرا و20 يوما.

هذا وخرج الآلاف في إسطنبول بعد الحكم للاحتجاج على إدانة جنان كفتانجي أوغلو.

وردد المتظاهرون بحي مالتيبي وسط إسطنبول الأغاني ولوحوا بالعلم التركي وأعلام المعارضة.

وبموجب القانون التركي يتم وقف تنفيذ الأحكام التي تقل عن خمس سنوات، وقال اثنان من الخبراء القانونيين لـ“رويترز“ إن جنان كفتانجي أوغلو لن تدخل السجن.

ويقول منتقدون إن المحاكم التركية تلبي رغبات أردوغان بعد عقدين أمضاهما في حكم استبدادي متزايد للبلاد.

وتنفي حكومة أردوغان هذه المزاعم، وتقول إن القضاء التركي مستقل.