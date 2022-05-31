برلماني روسي يقترح خطف وزير دفاع إحدى دول حلف الناتو

اقترح عضو كبير في البرلمان الروسي، خطف وزير دفاع بإحدى دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا ونقله إلى موسكو؛ لاستجوابه بخصوص ”الأوامر“ التي أعطاها الغرب لكييف.

وقال أوليج موروزوف، الذي انتخب في البرلمان الروسي لأول مرة في 1993 والعضو في حزب روسيا الموحدة، إن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لروسيا وقد يتطلب الأمر مراجعة موسكو لأهدافها العسكرية.

وأضاف في برنامج (60 دقيقة) على قناة روسيا 1 الحكومية، في وقت متأخر أمس الإثنين: ”كما تعلمون مخطط خيالي أفكر فيه… في المستقبل القريب في مرحلة ما سيذهب وزير حربية من إحدى دول حلف شمال الأطلسي بالقطار إلى كييف للحديث مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي“.

وتابع: ”لكنه لن يصل إلى هناك وسيستيقظ في مكان ما في موسكو“.

وسألته مقدمة البرنامج أولجا سكابييفا، وهي واحدة من الصحفيين الموالين للكرملين في التلفزيون، ”هل تعني أن نخطفهم؟“.

ورد عليها: ”نعم. وعندها سنعرف من أعطى أي أمر لمن، من المسؤول عن ماذا تحديدا؟“.

ولم يتسن التواصل مع موروزوف وسكابييفا للحصول على تعقيب.

وزار عدد من السياسيين الغربيين كييف لإبداء الدعم لأوكرانيا، ومنهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي زار أوكرانيا في أبريل/ نيسان مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وكان قد اعتبر نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“، الأحد، أن الحلف في حل من التزاماته السابقة بعدم نشر قوات في أوروبا الشرقية.

وأفاد ميرتشيا جيوانا لوكالة فرانس برس في حينها، أن موسكو بمهاجمتها أوكرانيا ”أفرغت“ القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن بين روسيا والناتو من مضمونه.

وتوافق الطرفان بموجب القانون التأسيسي الموقع عام 1997 على العمل ”لمنع أي تحشيد للقوات التقليدية يشكل تهديدا محتملا في مناطق متفق عليها في أوروبا تشمل أوروبا الوسطى والشرقية“.

وقال جيوانا في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا: ”اتخذوا قرارات وتعهدات هناك بعدم الاعتداء على الجيران، وهو ما يفعلونه الآن، وأيضا بإجراء مشاورات منتظمة مع الناتو، وهو ما لا يفعلونه“.

وأضاف: ”أعتقد أن هذا القانون التأسيسي هو مبدئيا معطل بسبب روسيا“، مشيرا إلى أن روسيا ابتعدت فعليا عن شروط اتفاقية عام 1997.

وأكد جيوانا: ”الآن لا قيود على أن يكون لدينا تواجد قوي في الجناح الشرقي وضمان أن كل بوصة من أراضي الناتو محمية بموجب البند الخامس وحلفائنا“.

وينص البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن أي اعتداء مسلح ضد عضو أو عدة أعضاء من الحلف، في أوروبا أو أمريكا الشمالية، يعد عدوانا عليهم جميعا.

ولم يذكر جيوانا تفاصيل عن أي نشر مخطط له لقوات، لكنه توقع ”وجودا قويا ومرنا ومستداما“.