الحشد أو التراجع.. بوتين يواجه خيارين صعبين في الحرب الأوكرانية

رأت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه خيارين بغاية الصعوبة في حربه ضد أوكرانيا، وهما التراجع أو الحشد لتصعيد المواجهة.

وجاء في تقرير للمجلة نشر، الثلاثاء، أن ”بوتين قد لا يكون قادرًا على التراجع عن حربه في أوكرانيا دون تحقيق معظم أهدافه، في الوقت نفسه سيواجه صعوبة بالغة في حشد جيشه وتعبئة الرأي العام للحرب مع الغرب واحتلال كييف وتقسيم أوكرانيا“، لافتًا إلى أن ”حالة الاستقرار وعودة الوضع العادي لروسيا كانت مجرد حلم للشعب في العامين الماضيين، وأن الحرب التي بدأها بوتين في أوكرانيا حطمت ذلك الحلم“.

وأردف أنه ”في الأشهر المقبلة، سيواجه بوتين خيارين صعبين للغاية، يمكنه التهدئة والتراجع ومحاولة إصلاح العلاقات مع الغرب، أو يمكنه شن حرب واسعة النطاق على أوكرانيا؛ ما يزيد من تعميق الخلاف مع أوروبا والولايات المتحدة“، مشيرا إلى أن ”الحرب الشاملة تطلب تعبئة تدريجية على الأقل؛ ما يتيح لبوتين أن يوسع خياراته في ميدان المعركة، وأن كلمة تعبئة لها معنيان، وهما إعداد جيش للحرب باستدعاء جنود الاحتياط، وتوجيه المجتمع الروسي بالكامل نحو الحرب“.

ولفت إلى أنه ”إذا اختار بوتين التعبئة بكل معنى الكلمة، فإنه سيحتاج إلى بناء مبررات قوية للوطنية القتالية، وسيتعين عليه تأطير المواجهة بشكل أكثر وضوحًا على أنها حرب ضد الغرب مع ربط أوكرانيا بالعدو، علما بأنه يتم الإشارة حاليا إلى الأوكرانيين باسم الإخوة“، موضحة أن ”ما سيتيح التعبئة لبوتين هو مجموعة موسعة من أهداف الحرب وخاصة هجوم مرة أخرى على كييف أو حملة لتقسيم البلاد إلى شطرين شرقي وغربي أو جهد منسق لتحويل أوكرانيا إلى دولة فاشلة بتدمير بنيتها التحتية ومدنها واقتصادها“.

وحسب التقرير، فإن ”التعبئة ستفرض مخاطر سياسية هائلة على بوتين، إذ إنه أسس نظامه على فك ارتباط المواطنين بالسياسة، وسيكون من الخطورة إلى أقصى حد الإعلان عن شيء مثل حرب الشعب بدلًا من مجرد ”عملية عسكرية خاصة، وتتطلب التعبئة أن يشارك الروس بفاعلية في الحرب وتبني مبرراتها وأهدافها؛ الأمر الذي يجب أن يكون واضحًا ومؤكدًا، وحتى الآن كانت الأسباب الرسمية للحرب غامضة ومتغيرة، كما أن التعبئة الجماهيرية ليست بالضرورة عملية يمكن السيطرة عليها، إذ إنها يمكن أن تقوي بشكل جذري الأكثر تشددًا؛ ما يؤجج المشاعر القومية بطرق لا يمكن التنبؤ بها، خاصة إذا لم تسر الحرب على ما يرام“.

وأشار إلى أن ”ما قد يكون أكثر صلة بالرأي العام الروسي هو أن الحرب لم يشعر بها على الفور في الداخل رغم أنه كانت هناك ضربات قليلة على الأهداف العسكرية في روسيا، وأنه بالنسبة لمعظم الناس لم تغير القيود المفروضة على السفر والضغط الاقتصادي للعقوبات حياتهم اليومية بشكل جذري، وأنه بالكاد يذكر الكرملين الخسائر؛ ما يعني أن العديد من الروس لا يعرفون شيئا ولا يهتمون كثيرا بأخبار الحرب؛ لأنها بعيدة عنهم“.

وأنهت المجلة تقريرها بالقول: ”هذا هو السبب في أن التعبئة ستشكل مثل هذا التحدي؛ لأنها ستعني التحول من عملية عسكرية خاصة إلى حرب شعبية وزوال الوهم بأن الحرب بعيدة، ومن المحتمل أن تُقابل معاناة وضحايا حرب واسعة النطاق بتضحيات متناسبة في الداخل، لذلك سينتشر الخوف والغضب في جميع أنحاء المجتمع الروسي الذي تم تحفيزه لعقود على الابتعاد عن المشاعر السياسية الوطنية القوية“.