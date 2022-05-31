وجدت في "آزوفستال".. روسيا تعلن استعدادها لتسليم جثث 152 مقاتلًا أوكرانيًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي اكتشف جثث 152 مقاتلًا أوكرانيًا بمصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا، وهو مستعد لتسليمها إلى كييف، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وأفادت الوزارة بأن ”الجنود الروس اكتشفوا شاحنة تبريد“، أثناء عمليات البحث في مصنع الصلب، حيث تحصن أكثر من 2000 مقاتل أوكراني، لا سيما من فوج آزوف، لعدة أسابيع قبل استسلامهم للقوات الروسية في منتصف أيار/مايو.

وقالت الوزارة الروسية: ”في الشاحنة حيث نظام التبريد لم يكن يعمل، تم تخزين 152 جثة تعود لمقاتلين وجنود من القوات الأوكرانية“، مشيرة إلى أنه عُثر أيضًا على ”أربعة ألغام“ تحت الجثث.

وأضافت أن ”الجانب الروسي يخطط لإعادة الجثث التي عثر عليها في مصنع الصلب إلى المسؤولين الأوكرانيين“، لافتةً إلى أن موسكو لم تتلق أي طلب من كييف لاستعادة هذه الرفات.

وتعذر التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات.

وكان آخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول، المتحصنين في مصنع الصلب الضخم في آزوفستال، استسلم للقوات الروسية بين 16 و20 أيار/مايو، بعد قتال عنيف استمر ثلاثة أشهر.

ويأسر الروس حاليًا نحو 2500 مقاتل أوكراني، يعتزمون محاكمتهم كمجرمي حرب.

وفي 20 أيار/مايو، أعلن الجيش الروسي أنه ”حرر بالكامل“ مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله، بحسب ”فرانس برس“.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشنكوف، في بيان عبر تلغرام: ”منذ 16 أيار/مايو، استسلم 2439 نازيًا من (كتيبة) آزوف وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 أيار/مايو، استسلمت المجموعة الأخيرة المؤلفة من 531 مقاتلًا“.

وأضاف أن ”منشآت الموقع تحت الأرض، حيث كان يختبىء المقاتلون، باتت تحت السيطرة التامة للقوات المسلحة الروسية“.

وتابع كوناشنكوف: ”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبلغ من وزير الدفاع سيرغي شويغو انتهاء عملية التحرير الكامل لمجمع (آزوفستال) ومدينة ماريوبول“.

وأكد أن قائد مقاتلي كتيبة آزوف في المكان استسلم، وتم نقله من المصنع ”في آلية مدرعة خاصة“ لتجنب أي صدام بينه وبين سكان معادين له.

ويوم 18 أيار/مايو، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن ”694 مقاتلًا أوكرانيا متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية استسلموا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية“.

وأكدت الوزارة الروسية أن ”كل الذين يحتاجون إلى عناية طبية نقلوا إلى مستشفى نوفوازوفسك في مناطق سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا“.