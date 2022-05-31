محكمة أوكرانية تقضي بسجن جنديين روسيين 11 عاما في قضية جرائم حرب

قضت محكمة أوكرانية اليوم الثلاثاء، بالسجن 11 عامًا ونصف العام على جنديين روسيين متّهمين بقصف بواسطة قاذفة صواريخ متعددة بلدتين أوكرانيتَين في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، في اليوم الأول من الغزو، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأفادت النيابة العامة في أوكرانيا على تطبيق تلغرام، أن ألكسندر بوبيكين وألكسندر إيفانوف، أُدينا بـ“انتهاك قوانين الحرب وأعرافها“، في ختام محاكمة بدأت منتصف أيار/مايو قرب مدينة بولتافا.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتّهمين ”أقرّا بذنبهما بالكامل“.

وكان الجنديان قد أقرا بالذنب في الأسبوع الماضي، واستمعا إلى الحكم اليوم وقوفا في قفص اتهام من الزجاج المقوى بمحكمة كوتيليفسكا الجزئية بوسط أوكرانيا.

وقال القاضي إيفخين بوليبوك ”ثبتت التهمة على بوبيكين وإيفانوف ثبوتا تاما“، وفقا لرويترز.

واتُهم الجنديان بإطلاق النار في 24 شباط/فبراير باستخدام قاذفة صواريخ متعددة من طراز ”غراد“ من منطقة بيلغورود في روسيا، على ”بنى تحتية حيوية ومباني سكنية“ في قريتي كوزاتشيا لوبان ومدرسة في فيتيرينارني، في منطقة خاركيف.

وأكد الادعاء أنهما عبرا الحدود الأوكرانية بعد ذلك، وواصلا القصف. وأسر الجيش الأوكراني الجنديين بعد تدمير سلاحهما.

وفي 23 أيار/مايو، حكمت محكمة في كييف على الجندي الروسي فاديم شيشيمارين البالغ 21 عاما، بالسجن مدى الحياة لقتله مدنيًا أعزل.

وشيشيمارين هو أول جندي روسي يحاكم بارتكاب جريمة حرب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وأعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا يوم أمس الإثنين، فتح أول قضية اغتصاب ارتكبه جنود روس.

وتستهدف القضية جنديًا روسيًا متهمًا بقتل مدني واغتصاب زوجته أثناء احتلال بلدة بروفاري قرب كييف.

وأوضحت فينيديكتوفا أنه لم يُقبض على المتهم و“يتم البحث عنه حاليا“.

كما تحقق النيابة مع جنديين روسيين آخرين متهمين بتعذيب مدنيين في تشيرنيهيف في شمال أوكرنيا.

وكانت روسيا قد شنت حربا على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، بعد حشد عسكري طويل، تبعه اعتراف روسيا ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلَنة من جانب واحد و‌جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقد خلفت الحرب العديد من الخسائر في الأرواح في صفوف الجانبين بالإضافة إلى خسائر في البنية التحتية الأوكرانية.

وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى أزمة مرتبطة بالغذاء، حيث تعتمد كثير من الدول على الغذاء المصدر من أوكرانيا والذي توقف نتيجة الحصار الذي تفرضه القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية.