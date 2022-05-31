في تأثير جديد للغزو الروسي.. الدنمارك تصوت على انضمامها للسياسة الدفاعية الأوروبية

تصوت الدنمارك في استفتاء، يوم غد الأربعاء، على انضمامها إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي بعدما بقيت طوعًا خارجها منذ ثلاثة عقود، في تأثير جديد خلفه الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويرجح فوز مؤيدي الانضمام مع دعوة 4,3 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي، يوم الأحد الماضي، أن أكثر من 65% منهم مع انضمام بلادهم إلى هذه السياسة.

لكن الحذر لا يزال قائمًا بسبب توقع نسبة امتناع عن التصويت عالية في بلد اعتاد على قول ”لا“ في الاستفتاءات بشأن أوروبا، كان آخرها العام 2015.

وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، خلال آخر مناظرة تلفزيونية للحملة مساء الأحد: ”يجب علينا التصويت دائمًا، حين يكون هناك اقتراع“.

وأضافت ”أعتقد من كل قلبي أنه يجب التصويت بـ ”نعم“، لأنه حين نضطر للقتال من أجل أمن أوروبا، علينا أن نكون متحدين أكثر مع جيراننا“.

وكانت الدنمارك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ العام 1972، سجلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية عبر رفضها العام 1992 معاهدة ماستريخت بغالبية 50,7% من الأصوات، وهو أمر لم يكن قد حصل سابقًا.

ومن أجل رفع هذه العقبة، التي كانت تهدد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي، حصلت كوبنهاغن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم ”أوبت آوت“ (خيارات رفض) بحسب المصطلحات الأوروبية، وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة في استفتاء آخر نظم في العام التالي.

ومنذ ذلك الحين، بقيت الدنمارك خارج منطقة اليورو، وهو ما رفضته عبر استفتاء العام 2000، لكن أيضًا خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل بعدما رفضتها في استفتاء العام 2015، وكذلك الدفاع.

وبموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الإسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي، من المشاركة في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.

والدنمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها ”خيارات رفض“، مع أن مالطا هي بحكم الواقع خارج التعاون الدفاعي، ولجأت إلى هذه الاستثناءات 235 مرة منذ 29 عامًا بحسب إحصاء لمركز الأبحاث ”يوروبا“.

وبعد أسبوعين على غزو أوكرانيا، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك عن اتفاق مع غالبية الأحزاب في البرلمان على عرض إنهاء هذه الاستثناءات على التصويت في استفتاء، وكذلك استثمارات عسكرية كبيرة لتجاوز عتبة 2% من إجمالي الناتج الداخلي التي يرغب بها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت مديرة معهد يوروبا، ليكي فرييس: ”كانت مفاجأة كبرى“.

وأوضحت الخبيرة ”منذ سنوات، لم يعتقد أحد أن الحكومة ستدعو إلى استفتاء على إلغاء الاستثناءات في مجال الدفاع“، مضيفة ”لولا أوكرانيا، لما كان هذا الاستفتاء نظم أبدًا“.

الناتو والاتحاد الأوروبي

لعب قرار برلين، أقرب حليفة للدنمارك مع الولايات المتحدة، بإعادة الاستثمار بشكل كثيف في جيشها، دورًا كبيرًا أيضًا.

وقالت فرييس: ”الدنمارك وجدت نفسها في وضع لم يعد بإمكانها فيه الاحتماء خلف ألمانيا“.

واكتسبت السياسة الدفاعية للدول الـ27 زخمًا في الأعوام الماضية، بعدما كانت هامشية في السابق، رغم أن فكرة تشكيل جيش أوروبي لا تزال تقابل بالرفض في الكثير من العواصم.

ودعا 11 من الأحزاب الـ 14 إلى التصويت بـ ”نعم“، أي ما يشكل أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان.

من جانب آخر، يقوم تنظيمان من اليمين المتطرف يشككان في الوحدة الأوروبية هما ”حزب الشعب الدنماركي“ و“المحافظون الجدد“ وكذلك تنظيم من اليسار الراديكالي من ”لائحة الوحدة“، بحملة من أجل رفض الانضمام.

وإحدى الحجج الرئيسة التي يستند إليها معسكر الرافضين هي أن انبثاق أوروبا دفاعية سيتم على حساب حلف شمال الأطلسي، حجر الزاوية في الدفاع الدنماركي منذ تأسيسه العام 1949.

وقال رئيس حزب الشعب الدنماركي، مورتن ميسرشميت، مساء الأحد، إن ”حلف شمال الأطلسي هو ضامن أمن الدنمارك. سيكون الأمر مختلفًا تمامًا إذا كان القرار سيصدر من بروكسل“.

ومع ترشيح السويد وفنلندا التاريخي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاستفتاء الدنماركي، ستتمكن هذه الدول الثلاث أن تجمع قريبًا بين سياسة الدفاع الأوروبية والمشاركة في حلف شمال الأطلسي.

ينتظر أن تصدر النتائج ليل الأربعاء، ولن يشمل الاستفتاء غرينلاد التي هي خارج الاتحاد الأوروبي أساسًا وجزر فارو، وهما أراضٍ دنماركية تحظى بحكم ذاتي.