بينيت يتهم إيران بسرقة وثائق سرية من وكالة الطاقة الذرية

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إيران بـ“سرقة“ وثائق سرية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، دون أن يشير إلى كيفية سرقة تلك الوثائق.

وقال بينيت، عبر حسابه بـ“تويتر“، اليوم الثلاثاء ”سرقت إيران وثائق سرية من الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، واستخدمت تلك المعلومات للتهرب بشكل منهجي من التحقيقات النووية“.

وأشار بينيت إلى أن تل أبيب وضعت أيديها على ”خطة الخداع الإيرانية“، ونشر مقطع فيديو يوضح طبيعة هذه الملفات، إضافة إلى نشره للوثائق التي اتهم إيران بسرقتها.

Iran stole classified documents from the UN’s Atomic Agency @IAEAorg and used that information to systematically evade nuclear probes.

How do we know?

Because we got our hands on Iran’s deception plan.

It’s right here:https://t.co/qg1Fj7iClA pic.twitter.com/6dAhI6VmmW

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 31, 2022