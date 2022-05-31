بينيت يتهم إيران بسرقة وثائق سرية من وكالة الطاقة الذرية

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إيران بـ“سرقة“ وثائق سرية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، دون أن يشير إلى كيفية سرقة تلك الوثائق.

وقال بينيت، عبر حسابه بـ“تويتر“، اليوم الثلاثاء ”سرقت إيران وثائق سرية من الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، واستخدمت تلك المعلومات للتهرب بشكل منهجي من التحقيقات النووية“.

وأشار بينيت إلى أن تل أبيب وضعت أيديها على ”خطة الخداع الإيرانية“، ونشر مقطع فيديو يوضح طبيعة هذه الملفات، إضافة إلى نشره للوثائق التي اتهم إيران بسرقتها.

Iran stole classified documents from the UN’s Atomic Agency @IAEAorg and used that information to systematically evade nuclear probes. How do we know?

Because we got our hands on Iran’s deception plan. It’s right here:https://t.co/qg1Fj7iClA pic.twitter.com/6dAhI6VmmW — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 31, 2022

يأتي ذلك، في الوقت الذي قالت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن ”إيران لم تقدم توضيحات ذات مصداقية حول العثور على جزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة“.

وحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية، أمس الاثنين، فإن ”مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي“.

وأوضح التقرير أنه ”بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، فإن إيران لا يمكنها امتلاك سوى 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب“، متابعا ”احتياطي إيران من اليورانيوم ارتفع بنسبة تخصيب 60%“.

وردا على ذلك، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، تقرير الوكالة الدولية، معتبرا أنه ”لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة، وأنه لا يعكس حقيقة التفاهمات بين الجانبين“.

وقال خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي ”بعد الاتفاق في طهران حول كيفية رد إيران على استفسارات الوكالة ولقاءات وتفاهمات تلت ذلك، نرى هذا التقرير تكرارا لمواقف سابقة للوكالة، ونرى فيه تسرعا.. التقرير ليس متوازنا ومتناسبا“، وفق قوله.

وتابع خطيب زاده ”هناك مخاوف من تأثير بعض الدول وإسرائيل على هذا التقرير، ومخزون اليورانيوم لدينا يأتي وفق احتياجاتنا وقانون البرلمان الذي يسمح للحكومة بالتخصيب وفق الاحتياجات الإيرانية“.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت منتصف عام 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، والذي وُقع عام 2015، كما فرضت عقوبات مشددة على طهران.

وعلى إثر ذلك، بدأت إيران بعملية انسحاب تدريجي من الاتفاق، وعلقت تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق، إذ أقدمت على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 20% إلى 60%.