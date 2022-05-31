مسؤول تركي: فنلندا لا تأخذ مخاوفنا الأمنية على محمل الجد

قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن فنلندا يجب أن تكف عن حماية ما تعتبرها أنقرة ”منظمة إرهابية“، وأن ”تأخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجد“ إذا أرادت موافقتها على الانضمام لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“.

وقال مسؤول الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، لصحيفة ”هلسنجين“ الفنلندية إن ”المشكلة ليست أن فنلندا لن تفهم تركيا.. بل ترفض فنلندا أخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجد“.

وتعترض تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف الدفاعي الغربي، على أساس أنهما تؤويان أشخاصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وآخرين تعتبرهم إرهابيين، ولأن فنلندا والسويد أوقفتا صادرات الأسلحة إلى تركيا في عام 2019.

وتأتي تصريحات ألتون ترديدا لما قاله كبير مستشاري أردوغان للسياسة الخارجية إبراهيم كالين لنظيره الأمريكي يوم الاثنين، إذ دعا البلدين الاسكندنافيين إلى ”اتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بالمنظمات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي لتركيا“.

وقال ألتون للصحيفة ”في النهاية يجب أن تقرر الحكومة الفنلندية أيهما أكثر أهمية، الانضمام إلى حلف الأطلسي أم حماية هذه النوعية من المنظمات“.

وذكرت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية، أن الرئيس أردوغان، صرح بأن المحادثات بين تركيا ووفدين من فنلندا والسويد أخيرا لم تكن على ”المستوى المتوقع“، وبأن أنقرة لا يمكن أن توافق على دخول دول ”داعمة للإرهاب“ حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.

واعترضت تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، ونقل الصحفيون قول أردوغان لدى عودته من زيارة لأذربيجان، ”إنهما غير شريفتين أو مخلصتين“. وتابع ”ما دام طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا، لا يمكننا بالتأكيد أن نقول نعم لدخول الدول التي تدعم الإرهاب حلف شمال الأطلسي“.

وأخيرا تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف، في محاولة لتعزيز الأمن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعبرت الدولتان عن أملهما في أن تكون عملية الانضمام ”سريعة“، ووصف أعضاء آخرون في الحلف العسكري التوسع المزمع له بأنه ”تاريخي“.

وتركيا، العضو في الحلف الأطلسي، أبدت معارضتها لانضمام السويد وفنلندا للحلف؛ بسبب الاتهامات التي توجهها للدولتين الأسكندنافيتين بتقديم ملاذ آمن لمجموعات كردية انفصالية.

وحظرت السويد وفنلندا تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد توغل في سوريا استهدف وحدات حماية الشعب الكردية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني، وتنظر إلى الجماعتين كمنظمتين إرهابيتين.