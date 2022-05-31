مقتل رجل دين سني بنيران مجهولين في إيران

قتل رجل دين سني بنيران مسلحين بقرية ”كلات“ التابعة لمدينة ”سرباز“ ذات الغالبية من أبناء القومية البلوشية، في إيران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، يوم الثلاثاء، أن مسلحين مجهولين اغتالوا مولوي محمد كريم إمام صلاة الجمعة بقرية كلات.

ويعد مولوي محمد كريم، أحد علماء أهل السنة في مدينة ”سرباز“ التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت الوكالة عن قائد شرطة المحافظة الجنرال أحمد طاهري قوله إنه ”في تمام الساعة 19:00 من مساء يوم أمس جرى اغتيال مولوي محمد كريم على أيدي مسلحين مجهولين عندما كان يستقل سيارته مع سائقه الشخصي“.

وأشار المسؤول الأمني الإيراني إلى أن ”الشيخ مولوي كان عائدا من مدينة ايرانشهر التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان إلى قريته كلات، فيما فتح المسلحون النار على سيارته، وقد أصيب بجروح خطيرة، لكنه فارق الحياة بسبب نزيف حاد“.

وأضاف الجنرال طاهري أنه ”فور وقوع الجريمة تم تكليف فريق من المحققين ذوي الخبرة من الشرطة بالمحافظة ومدينة سرباز بملاحقة المهاجمين والقبض عليهم، وبدأوا جهودهم المكثفة للقبض على القتلة، وسيتم الكشف عن التفاصيل بمجرد الحصول على النتائج“.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما ذكر موقع ”رسانك“ الذي يغطي أخبار محافظة ”بلوشستان“ أن ”الشيخ مولوي يعد من أبرز رجال الدين في مدينة سرباز، ولم يكن لديه أي خلاف شخصي مع أحد“.

وأعلنت السلطات الإیرانیة، السبت الماضي، عن هجوم مسلح أدى إلى اغتيال ضابط برتبة رائد في قوات الشرطة يدعى عباس راه أنجام في هجوم مسلح استهدفه عندما كان يستقل سيارته الشخصية مع عائلته في مدينة ايرانشهر.

وسبق هذه العملية في المحافظة عينها، استهداف ضابطين في الحرس الثوري وقوات الباسيج في مدینة قصرقند.

وتشهد محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية المتاخمة للحدود الباكستانية، بين الحين والآخر، هجمات وعمليات اغتيال تستهدف قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني، وعادة ما يشن هذه العمليات تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض الذي تصفه طهران بأنه ”منظمة إرهابية“.

ويؤكد التنظيم أنه يقاتل النظام الإيراني بهدف الدفاع عن أبناء القومية البلوشية الذين ينتمون للطائفة السنية، ويواجهون تمييزا ممنهجا، كما تعاني مدنهم من الإهمال الحكومي وتتزايد معدلات البطالة والفقر في صفوف سكان هذه المناطق.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة البلوش في إيران 2% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم 84 مليونا، بحسب إحصاءات رسمية.