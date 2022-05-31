زعيم لوغانسك: القوات الروسية سيطرت على ثلث مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية

أعلن زعيم انفصالي تدعمه موسكو، أن القوات الروسية سيطرت على حوالي ثلث مدينة ”سيفيرودونيتسك“ الأوكرانية، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

وذكرت ”رويترز“ نقلا عن وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء، أن ”القوات الروسية سيطرت على حوالي ثلث مدينة سيفيرودونيتسك، لكن هجومها يستغرق وقتا أطول مما كانت تأمل“.

وأدى القصف الروسي إلى تحويل جزء كبير من ”سيفيرودونيتسك“ إلى أطلال، ودخلت القوات الروسية الأطراف الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة، لكن الدفاعات الأوكرانية أبطأت الحملة الروسية الأوسع في منطقة دونباس.

وقال ليونيد باسيشنيك، زعيم ”جمهورية لوغانسك الشعبية“، صباح الثلاثاء: ”يمكننا القول إن ثلث سيفيرودونيتسك تحت سيطرتنا بالفعل“.

وأضاف أن ”القتال مستعر في المدينة، لكن القوات الروسية لا تتقدم بالسرعة التي ربما كانت تأملها“.

وتابع: ”لكننا نريد قبل كل شيء الحفاظ على البنية التحتية للمدينة“.

وذكرت وكالة ”تاس“، أن تقدم القوات الروسية كان صعبا بسبب وجود العديد من مصانع الكيماويات الكبيرة في منطقة ”سيفيرودونيتسك“.

واعترفت روسيا باستقلال لوغانسك عندما شنت موسكو غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، على الرغم من أن كييف وحلفاءها الغربيين يعتبرونها جزءا من أوكرانيا.

وتخضغ سيفيرودونيتسك التي كان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ 100 ألف نسمة تقريبا، لقصف روسي متواصل منذ أسابيع، وهي من بين المراكز الحضرية الرئيسة في منطقة دونباس الصناعية المدرجة على قائمة أهداف روسيا العسكرية.

وتسعى روسيا للاستيلاء بالكامل على إقليم دونباس الأوكراني.

ووفق تقرير سابق نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، يرمي الجيش الروسي بكامل ثقله من أجل حسم المعركة في إقليم دونباس الأوكراني، وسخّر لهذه المعركة أحدث تجهيزاته، ومن بينها مدرعة ”ترميناتور“ التي تهدف إلى حماية الدبابات الروسية وتساعد على القتال في المناطق الحضرية.

وبحسب التقرير، فإن المدرعة الجديدة التي استخدمها الجيش الروسي في دونباس ”ليست روبوتا قاتلًا كما يوحي بذلك اسمها المستعار من أفلام هوليوود، لكنها تمثل واحدة من أحدث المركبات المدرعة الروسية، وهي جوهرة تكنولوجية تهدف إلى حماية الدبابات المصاحبة لها“.

ونقل التقرير عن وزارة الدفاع البريطانية، قولها إن ”موسكو نشرت 10 من هذه المدرعات في الهجوم على مدينة سيفيرودونيتسك“.