الأهلي والوداد

وشم العمرة

موناليزا

كشف أثري ضخم

ريم الشمري

معنفة الموسم

اختفاء طائرة

هبة الدري
أظهر المزيد

أخبار

السلطات الإيرانية تشن حملة لقمع المتظاهرين بعدة مدن
تاريخ النشر: 30 مايو 2022 23:46 GMT
تاريخ التحديث: 31 مايو 2022 0:55 GMT

السلطات الإيرانية تشن حملة لقمع المتظاهرين بعدة مدن

شنت السلطات الأمنية الإيرانية حملة قمع ضد محتجين نظموا مظاهرات ضد الحكومة والنظام في عدد من المدن من بينها العاصمة طهران، وقد رددوا المتظاهرون شعارات مناهضة

+A -A
المصدر: طهران- إرم نيوز

شنت السلطات الأمنية الإيرانية حملة قمع ضد محتجين نظموا مظاهرات ضد الحكومة والنظام في عدد من المدن من بينها العاصمة طهران، وقد رددوا المتظاهرون شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات إيرانية داعمة للاحتجاجات، مساء الاثنين، إن قوات الأمن أقدمت على قمع احتجاجات بالقوة عبر استخدام الغاز المسيل للدموع في مدينة ”شاهين شهر“ بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

كما أندلعت احتجاجات في مناطق مختلفة من العاصمة طهران ردد خلال المتظاهرون شعارات ”عدونا ليست أمريكا.. عدونا هنا“ في إشارة إلى المسؤولين الإيرانيين.

كما خرجت احتجاجات في محافظة كرمنشاه وسمنان وخرمشهر مؤيدة للمتظاهرين في مدينة ”آبادان“ ذات الغالبية العربية التي تشهد للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات على خلفية مقتل 33 شخصاً جراء سقوط مبنى ”ميتربول“ التجاري في المدينة.

كما أفادت منظمة ”1500“ الإيرانية التي تغطي الاحتجاجات في إيران على تويتر، بخروج احتجاجات مناهضة للنظام الإيراني في محافظة بوشهر الواقعة جنوب إيران.

وذكرت المنظمة بحسب مصادر خاصة إن اشتباكات حدثت بين المتظاهرين وقوات الأمن فيما قامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص ضد المحتجين.

وأشارت المنظمة ذاتها إلى قيام السلطات بقطع شبكة الانترنت عبر شركات الهواتف المحمولة في عدد من المدن من بينها آبادان وبوشهر بسبب تلك الاحتجاجات.

وفي مدينة ”نازي آباد“ بالعاصمة طهران ردد المتظاهرون شعارات ”الموت لخامنئي“ و ”الموت للديكتاتور“.

وفي سياق متصل، أفاد موقع ”فردا“ الإيراني المعارض، بوجود حملة قمع أمنية في عدد من المدن بمحافظة خوزستان جنوب إيران، مبيناً أن المعلومات تشير إلى انقطاع الإنترنت عبر الهاتف المحمول في هذه المدن.

وأثار انهيار مبنى ”متروبول“ التجاري في مدينة آبادان وتجاهل الحكومة للأوضاع في هذه المدينة، حالة من الغضب ضد الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة.

واعترف بعض المسؤولين في إيران أيضًا أنه أثناء بناء هذا المجمع التجاري، كان هناك خلاف واسع النطاق بين المالك الرئيسي للبرج والبلدية وبعض المسؤولين.

والمبنى المنهار يملكه ”حسين عبد الباقي“ الذي يقول مسؤولون ”إنه قُتل وجرى العثور على جثته تحت الأنقاض“، وهو متهم بأنه بنى المجمع التجاري بشكل مخالف للقانون بعد أن أخذ الضوء الأخضر من قبل مسؤولي المدينة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play