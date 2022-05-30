بيلاروسيا تجري تدريبات للتعبئة العسكرية قرب حدود أوكرانيا

ذكرت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء اليوم الاثنين أن روسيا البيضاء ستجري تدريبات للتعبئة العسكرية في يونيو حزيران ويوليو تموز في منطقة جوميل.

وتقع منطقة جوميل على حدود أوكرانيا في الجنوب. وتحدها روسيا إلى الشرق.

وذكرت الوكالة نقلا عن أندري كريفونوسوف، المفوض العسكري لمنطقة جوميل، أنه في الفترة من 22 يونيو حزيران إلى الأول من يوليو تموز، ستجرى تدريبات مع الهيئات الإدارية العسكرية والقوات المسلحة.

ونقلت بيلتا عن كريفونوسوف قوله ”مثل هذه الأحداث تقام تقليديا لزيادة الاستعداد القتالي والتعبوي للهيئات العسكرية، وتحسين المعرفة العسكرية والمهارات العملية للمؤهلين للخدمة العسكرية“.

وقال كريفونوسوف إنه في الفترة من 28 يونيو حزيران إلى 16 يوليو تموز، سيتم إجراء تدريب عسكري مع المؤهلين للخدمة العسكرية.

وقالت روسيا البيضاء، وهي حليف وثيق لروسيا، في مارس آذار إن قواتها المسلحة لا تشارك في ما تسميه موسكو ”عملية خاصة“ في أوكرانيا، لكنها كانت منصة انطلاق لروسيا لإرسال آلاف الجنود عبر الحدود في 24 فبراير شباط.

وفي 26 مايو أيار، أمر زعيم البلاد ألكسندر لوكاشينكو بإنشاء قيادة عسكرية جديدة في جنوب الدولة المتاخم لأوكرانيا.

وتشكو مينسك منذ شهور من قيام دول الناتو بتكديس جنود بالقرب من حدودها – بولندا وليتوانيا ولاتفيا كلها أعضاء في الحلف – وتقوم بزيادة كمية وكثافة التدريبات العسكرية رداً على ذلك.

وقال رئيس الأركان العامة فيكتور جوليفيتش إن ”الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون تعزيز وجودهم العسكري على حدود دولة جمهورية بيلاروسيا“. ”المجموعة القائمة قد تضاعفت أكثر من الضعف في الأشهر الستة الماضية من حيث الكمية والنوعية.“

وقال جوليفيتش إن بيلاروس تنشر أيضًا وحدات دفاع جوي ومدفعية وصواريخ لإجراء تدريبات في الغرب.

وقال لوكاشينكو إن موسكو وافقت على مساعدة مينسك في إنتاج صواريخ مماثلة لصواريخ إسكندر ، التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا ، وإنه يريد أن تواصل روسيا البيضاء استخدام أنظمة صواريخ أرض-جو روسية الصنع من طراز S-400 و S-300.

وقال ”نحن واقعيون ، نتفهم أننا لن نكون قادرين على هزيمة الناتو. لكن يمكننا إحداث أضرار ، خاصة لتلك المناطق التي سنهاجم منها“.