سلجوق بيرقدار: العالم كله يطلب طائراتنا بعد أدائها في أوكرانيا

قال مصمم طائرات مسيرة تركية إن تدمير أوكرانيا أنظمة مدفعية ومركبات مدرعة روسية باستخدام طائرات بيرقدار تي.بي2 التركية جعل ”العالم كله“ من زبائن تلك المسيرات.

وأضاف سلجوق بيرقدار، الذي يدير شركة بايكار في إسطنبول مع أخيه خلوق، أن الطائرات المسيرة أظهرت كيف أحدثت التكنولوجيا ثورة في الحروب المعاصرة.

وقال لرويترز وهو يقف بجانب طائرة مسيرة جديدة من طراز آقنجي في معرض في باكو ”الطائرة بيرقدار تي.بي2 تفعل ما صُممت من أجله .. تقضي على بعض أكثر الأنظمة المضادة للطائرات تطورا، وعلى أنظمة مدفعية متطورة والمركبات المدرعة… العالم كله أصبح الآن يطلبها“.

وساعدت الطائرة تي.بي2، لبعض الوقت على الأقل، في تقويض التفوق العسكري الروسي الكاسح. ويبلغ عرضها بامتداد الجناحين 12 مترا ويمكنها الارتفاع إلى 25 ألف قدم قبل أن تنقض لتقضي على الدبابات والمدفعية بذخيرة خارقة للدروع موجهة بالليزر.

ولفتت المسيرة بيرقدار انتباه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأتت وزارة الدفاع على ذكرها علنا 45 مرة على الأقل منذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط.

وكانت تي.بي2 عاملا مؤثرا في صراعات سوريا والعراق وليبيا وفي ناجورنو قرة باغ إضافة إلى أوكرانيا، وهي الآن في صدارة مساعي تركيا لزيادة صادراتها الدفاعية العالمية.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الطلب الدولي ضخم على تي.بي2 وعلى الطراز الأحدث آقنجي.

ويقول سلجوق بيرقدار، وهو متزوج من ابنة أردوغان، إن شركته قادرة على إنتاج 200 مسيرة من طراز تي.بي2 سنويا.