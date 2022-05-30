إيران: تقرير الطاقة الذرية ستكون له "عواقب وخيمة"

أعتبر مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غائبي، الثلاثاء، تقرير الوكالة بشأن مواصلة رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بأنه ”له عواقب وخيمة“، مشيراً إلى أن ”من شأن هذا التقرير أن يعرقل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية“.

ووصف رضا غائبي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ”أحادي الجانب بشأن اختتام المحادثات حول القضايا العالقة بين إيران والوكالة“، لافتاً إلى أن ”هذا التقرير غير بناء ومدّمر، ويعرقل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015“.

وصرح المندوب الإيراني بأن ”تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة“، مضيفاً أن ”ملخص التقرير هو أن الوكالة لا تزال تعتمد على افتراضاتها المحددة مسبقًا ويقدم ملخصًا أحادي الجانب وفقًا لذلك“.

وقال ”إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا النهج غير بناء ومدمّرا للعلاقات الحالية والوثيقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتقد أن على الوكالة أن تدرك العواقب المدمرة لنشر مثل هذه التقارير الأحادية الجانب التي يمكن أن توفر ذريعة لـ معارضي العلاقات بين إيران والوكالة والمعارضة العنيفة لإحياء الاتفاق النووي“.

وجدد غائبي القول إن ”جميع الانشطة النووية الإيرانية السلمية تمت في إطار المعاهدة الأمنية ووفقًا للإجراءات التعويضية القانونية المنصوص عليها في القانون الذي أقره البرلمان الإيراني أواخر ديسمبر/كانون الأول لعام 2020، والتي لن تسمح للوكالة الدولية بالوصول إلى معلومات كاميرات المراقبة لحين التوصل إلى اتفاق بشأن النووي“.

وأضاف أن إيران ”حذرت مرارا مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ضرورة الامتناع عن إدخال معلومات مفصلة عن أنشطتها النووية انطلاقا من أهمية مراعاة مبدأ السرية وفقا لأنظمة الوكالة، الأمر الذي يشير إلى أن الوكالة ليست جادة في تنفيذ ذلك“.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، إن ”مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي“، مضيفة أن ”إيران لم تقدم توضيحات ذات مصداقية بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة“.

وتقول الوكالة إن الزيادة تأتي لأن إيران لا يمكنها امتلاك سوى 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، بحسب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

مع انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي منتصف عام 2018، وفرض عقوبات شديدة على إيران، بدأت الأخيرة بعملية الانسحاب من الاتفاق تدريجيًا، بالإضافة إلى تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي، فقد عملت على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 إلى 60%.

وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ”ارتفع احتياطي إيران من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60٪ من 9.9 كيلوغرام إلى 43.1 كيلوغرام.

وتشعر القوى الغربية بالقلق من أن إيران ستمتلك المواد اللازمة لصنع قنبلة ذرية مع اقترابها من 90 بالمئة من اليورانيوم المخصب.

وقد حدد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن ثلاثة مواقع ”مشبوهة“ في إيران، أحدها في تركوزاباد على أطراف طهران، وآخر في أصفهان.