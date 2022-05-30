ترودو يعلن تشريعا لمنع بيع وشراء المسدسات

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الاثنين، إن حكومته ستطرح تشريعا جديدا لتنفيذ ”تجميد على مستوى البلاد“ لحيازة المسدسات ومنع بيعها وشرائها في أي مكان.

وأضاف في إفادة للصحفيين: ”بخلاف استخدام الأسلحة النارية للأغراض الرياضية والصيد، ليس هناك سبب لاحتياج أي شخص في كندا للمسدسات في حياته اليومية“.

يأتي ذلك عقب مسلسل حوادث إطلاق النار شبه اليومية في الولايات المتحدة، ومخاوف من أن تنتقل العدوى للجارة الشمالية بسبب تشريعات تسمح ببيع وشراء الأسلحة واقتنائها.

وكان ترودو في 2020 قد أعلن فرض حظر على حوالي 1500 نوع وطراز من الأسلحة العسكرية و“الهجومية“ في كندا.

وقال وزير السلامة العامة بيل بلير حينها: ”اعتبارًا من اليوم، تم إغلاق سوق الأسلحة الهجومية في كندا.. كفى. حظر هذه الأسلحة النارية سينقذ أرواح الكنديين.“

وقال ترودو: ”تم تصميم هذه الأسلحة لغرض واحد وهدف واحد فقط: قتل أكبر عدد من الأشخاص في أقصر وقت ممكن“. لا يوجد استخدام ولا مكان لهذه الأسلحة في كندا ”.

بينما أقر بأن معظم مالكي الأسلحة النارية هم مواطنون يحترمون القانون، وقال إن الصيادين لا يحتاجون إلى هذا النوع من القوة النارية.

ويأتي التشريع الكندي الجديد عقب مجزرة تكساس التي راح ضحيتها 18 طفلا و3 بالغين، في إطلاق نار جماعي هو الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة إلى الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية، وذلك بعيد ساعات على مقتل 18 طفلاً و 3 بالغين على الأقلّ برصاص شاب اقتحم مدرستهم الابتدائية في ولاية تكساس.

وفي خطاب إلى الأمّة ألقاه من البيت الأبيض، قال بايدن: ”متى، حبّاً بالله، سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟“.

وأضاف وقد بدت عليه واضحة ملامح التأثر: ”لقد حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل، من أجل كل والد، من أجل كل مواطن في هذا البلد. ينبغي علينا أن نوضح لكلّ مسؤول منتخب في هذا البلد أنّ الوقت حان للتحرّك“.

وذكر مسؤولون أن مسلحا فتح النار بمدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل 18 تلميذا وثلاثة بالغين، قبل أن يلقى المشتبه به حتفه، وذلك في أحدث واقعة ضمن سلسلة حوادث إطلاق نار جماعي تجتاح الولايات المتحدة.

وانتقد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم- وهو ديمقراطي دعا مرارًا إلى قوانين أكثر صرامة بشأن سلامة الأسلحة- الجمهوريين. وكتب على تويتر: ”إطلاق نار آخر.. والحزب الجمهوري لن يفعل أي شيء حيال ذلك. من نحن بحق الجحيم إذا لم نتمكن من الحفاظ على سلامة أطفالنا ”.

وندّدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بالحادثة، وقالت: ”كفى يعني كفى“، مطالبة بـ“تحرّك“ لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتّحدة.