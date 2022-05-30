أوسيتيا الجنوبية تعلق استفتاء على الانضمام لروسيا

علق رئيس منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا، اليوم الاثنين، إجراء استفتاء أعلن عنه من قبل بشأن الانضمام لروسيا، إلى حين إتمام المشاورات مع موسكو.

وقال الرئيس آلان جاجولييف في مرسوم: ”لحين إتمام المشاورات، نعلق مرسوما من رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية بتاريخ 13 مايو 2022 الذي دعا لإجراء استفتاء“.

وكان الرئيس قد أعلن في 13 مايو/ أيار أن الاستفتاء سيجرى في 17 يوليو/ تموز.

وقال أناتولي بيبيلوف، في مارس الماضي، إن المنطقة ستتخذ خطوات في المستقبل القريب للانضمام إلى روسيا.

وتعترف موسكو باستقلال المنطقة ومنطقة أبخازيا الساحلية، بعد أن خاضت حربا مع جورجيا عام 2008، وتقدم لهما دعما ماليا واسعا، وتعرض الجنسية الروسية على سكانهما، وتضع ألوفا من القوات هناك.

ونقلت الخدمة الصحفية لحزب روسيا الموحدة عن بيبيلوف قوله: ”أعتقد أن التوحيد مع روسيا هو هدفنا الاستراتيجي وطريقنا وطموح الشعب“.

وأضاف: ”سنتخذ الخطوات القانونية ذات الصلة في المستقبل القريب. ستكون جمهورية أوسيتيا الجنوبية جزءا من وطنها التاريخي، روسيا“.

وكما هو الحال في منطقة دونباس الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا، تستخدم موسكو الاعتراف بالمناطق الانفصالية ومنح الجنسية من أجل الحفاظ على وجود مسلح في مناطق من الاتحاد السوفيتي السابق تعتبرها جزءا من نطاق نفوذها الطبيعي.