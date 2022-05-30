التلفزيون الإيراني يعرض مشاهد لاحتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين

نشر التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، أول مقطع فيديو لقيام قوات خاصة من بحرية الحرس الثوري باحتجاز اثنتين من ناقلات النفط اليونانية في مياه الخليج العربي.

وقال التلفزيون في تقرير إن ”قوات خاصة من بحرية الحرس الثوري وبمشاركة مروحية للحرس الثوري قامت بالإنزال على الناقلتين بعد وصولهما إلى المياه الإيرانية في جنوب البلاد“.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، احتجاز سفينتين تحملان أكثر من مليوني برميل نفط في مياه الخليج العربي، زاعمًا أن ”انتهاكات قامت بها السفينتان“ اللتان تحملان علم اليونان.

الحرس الثوري الإيراني ينشر أول فيديو عن عملية استيلائه على ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج العربي pic.twitter.com/Qk3FReu5xt — إرم نيوز (@EremNews) May 30, 2022

وقالت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري في وقت سابق إن احتجاز سفينتين يونانيتين جاء بعد ضبط السفينة الروسية ”لانا“ وعلى متنها 700 ألف برميل من النفط الإيراني في المياه اليونانية، حيثُ سلمت اليونان النفط المضبوط إلى الولايات المتحدة.

فيما قالت قوات خفر السواحل اليوناني إنها ضبطت في الـ19 من شهر أبريل/نيسان الماضي ناقلة روسية، بينما ذكرت وكالة ”رويترز“ أنه جرى احتجاز السفينة في إطار عقوبات ضد روسيا لمهاجمتها أوكرانيا.

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأحد، بيانًا شددت فيه على ضرورة رفع إيران الحجز عن سفينتين يونانيتين، داعية بذات الوقت إلى الإفراج عن طواقمهما.

وجددت فرنسا دعوتها إلى إيران بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تحمي حرية الملاحة والسلامة البحرية، وعدم انتهاكها.

فيما قالت هيئة الموانئ والملاحة الإيرانية، يوم السبت الماضي، إن طواقم السفينتين اليونانيتين لم يتم احتجازهم، وإنهم في ”صحة تامة“.

لكن اليونان نددت باحتجاز السفينتين ووصفته بـ“أعمال القرصنة“، محذرة مواطنيها من السفر إلى إيران.

وأشارت إلى ”أن إحدى السفينتين كانت في المياه الدولية والأخرى كانت قبالة الساحل الإيراني عندما تم الاستيلاء عليها“.

وأكدت وزارة الخارجية اليونانية أن ”أفراد طاقم السفينتين التسعة يحملون الجنسية اليونانية“، لكنها لم تحدد عدد البحارة الآخرين.

وفي وقت سابق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الخطوة الإيرانية، داعياً إيران إلى توضيح الأمر على الفور واتخاذ إجراءات لحل ونزع فتيل التوترات.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة الماضي، عن مصدر مطلع قوله، إن ”الحرس قد يضطر إلى احتجاز سفن يونانية أخرى في الخليج“.

وقال المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، إنه ”لا تزال 17 سفينة يونانية في الخليج، وفي حال تواصلت أعمال اليونان الخبيثة فمن الممكن أن يتم احتجازها“، مضيفًا أن ”على اليونان التعويض عن احتجازها الناقلة التي كانت تحمل النفط الإيراني بسرعة“.