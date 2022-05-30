كوليبا: أوكرانيا سئمت النماذج المختلفة لدمجها في الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، إن بلاده سئمت ”الحلول الخاصة“ والنماذج المختلفة لدمجها في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بعد اجتماع مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في كييف: ”نحن بحاجة إلى تأكيد قانوني واضح بأن أوكرانيا جزء من مشروع الاندماج الأوروبي، وهذا التأكيد سيكون منح (بلاده) وضع المرشح“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد انتقد مؤخرا ما وصفها بـ“الانقسامات“ داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض المزيد من العقوبات على روسيا، متسائلا عن سبب السماح لبعض الدول بـ“عرقلة الخطة“.

ويناقش الاتحاد الأوروبي جولة سادسة من الإجراءات العقابية تشمل فرض حظر على واردات النفط الروسية، وتتطلب الخطوة إجماع الدول الأعضاء، لكن المجر تعارض الفكرة في الوقت الراهن على أساس أن اقتصادها سيعاني كثيرا.

وقال زيلينسكي: ”كم أسبوعا آخر سيحاول الاتحاد الأوروبي فيه الاتفاق على حزمة سادسة؟“، مشيرا إلى أن روسيا تتلقى مليار يورو يوميا من التكتل الذي يضم 27 دولة مقابل إمدادات الطاقة.

وأضاف: ”أنا ممتن بالطبع للأصدقاء الذين يدعمون العقوبات الجديدة، ولكن من أين يستمد الذين يعرقلون الحزمة السادسة قوتهم؟ لماذا يُسمح لهم بالحصول على هذه القوة؟“.

وقال مسؤول ألماني في وقت سابق إن برلين تأمل في استكمال المحادثات بشأن الجولة الجديدة من العقوبات قريبا، لكنها لن تكون موضوعا للنقاش في قمة الزعماء الأسبوع المقبل.

وقال زيلينسكي عقب ذلك: ”الضغط على روسيا مسألة تتعلق حرفيا بإنقاذ للأرواح. وكل يوم من المماطلة والضعف والنزاعات المختلفة أو الاقتراحات لتهدئة المعتدي على حساب الضحية يعني فقط مقتل المزيد من الأوكرانيين“.

وكان زيلينسكي قد انتقد بشدة تلميحات بأن على كييف تقديم تنازلات من أجل إحلال السلام، قائلا إن الفكرة تشبه محاولات استرضاء ألمانيا النازية في العام 1938. كما كرر الشكوى من أن العالم أخفق حتى الآن في عزل النظام المصرفي الروسي تماما، ولا يقدم لبلاده أسلحة ثقيلة بالسرعة الكافية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أقر البرلمان الأوكراني نصا يصف ممارسات الجيش الروسي في البلاد بـ“الإبادة الجماعية“، وحض دول العالم والمنظمات الدولية على أن تفعل الشيء نفسه.

وسبق للرئيس الأمريكي جو بايدن أن استخدم المصطلح نفسه لوصف ما تقوم به القوات الروسية في أوكرانيا.