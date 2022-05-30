تايوان تبلغ عن توغل كبير للطيران الصيني في منطقة دفاعها الجوي

أبلغت تايوان، اليوم الإثنين، عن أكبر توغل للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي التابعة لها منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إذ قالت وزارة الدفاع بالجزيرة، إن أوامر صدرت بالإقلاع الفوري لمقاتلات تايوانية لتحذير 30 طائرة في أحدث تصعيد للتوتر.

واشتكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، على مدار العامين الماضيين أو نحو ذلك، من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي، وغالبا ما يكون ذلك في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي، بالقرب من جزر ”براتاس“، التي تسيطر عليها تايوان.

وتصف تايوان الأنشطة العسكرية المتكررة للصين المجاورة بأنها حرب ”المنطقة الرمادية“، التي تهدف إلى إضعاف القوات التايوانية من خلال جعلها تسارع على نحو متكرر بإطلاق طائراتها، وأيضا لاختبار ردود فعل الجزيرة.

وقالت الوزارة التايوانية، إن أحدث مهمة صينية شملت 22 مقاتلة بالإضافة إلى الحرب الإلكترونية، والإنذار المبكر، والطائرات المضادة للغواصات.

وحلقت الطائرات في منطقة إلى الشمال الشرقي من جزر ”براتاس“، وفقا لخريطة قدمتها الوزارة، رغم أنها بعيدة عن تايوان نفسها.

وأشارت الوزارة إلى أن تايوان أطلقت طائرات مقاتلة لتحذير الطائرات الصينية ودفعها للابتعاد، بينما جرى نشر أنظمة صواريخ لمراقبتها.

ويعد هذا أكبر توغل منذ أن أبلغت تايوان عن دخول 39 طائرة صينية منطقة تحديد الدفاع الجوي، يوم الـ23 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يصدر تعليق فوري من الصين، التي وصفت في وقت سابق هذه التحركات بأنها تدريبات تهدف إلى حماية سيادة البلاد.

ولم يتم إطلاق أي أعيرة نارية ولم تحلق الطائرات الصينية في المجال الجوي لتايوان، ولكن في منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بها، وهي منطقة أوسع تراقبها تايوان وتقوم فيها بدوريات تعمل على منحها مزيدا من الوقت للرد على أي تهديدات.

ويوم الأربعاء الماضي، نقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن الجيش الصيني، قوله، إنه أجرى أخيرا تدريبا عسكريا حول تايوان ”كتحذير جدي“ للولايات المتحدة من مغبة تفاعلها مع تايوان، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وجاء ذلك بعدما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريا في وجه أي غزو صيني.