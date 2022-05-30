أردوغان يقترح على بوتين تنظيم لقاء بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن أنقرة على استعداد للعب دور في آلية مراقبة محتملة من خلال الاجتماع مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول.

وحسب البيان، أكد أردوغان للرئيس الروسي في مكالمة هاتفية، أن ”هناك احتياجا لإحلال السلام في أسرع وقت ممكن، واتخاذ خطوات لبناء الثقة فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا“.

ولم يأت البيان على ذكر الغذاء، لكن مسؤولا تركيا كبيرا قال، الأسبوع الماضي، إن ”تركيا تتفاوض مع روسيا وأوكرانيا على فتح ممر بحري للسماح بصادرات الحبوب من أوكرانيا“.

في المقابل، قال الكرملين إن ”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، أن روسيا مستعدة لتسهيل العبور البحري غير المقيد للبضائع، بما يشمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية“.

وأضاف الكرملين في بيان صدر عنه، أن ”بوتين أكد مجددا أن روسيا قد تصدر كميات كبيرة من الأسمدة والمواد الغذائية في حالة رفع العقوبات المفروضة عليها“.

وكان الرئيس الروسي أكد، السبت، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، استعداد بلاده ”للمساعدة في تصدير الحبوب بلا قيود“ من أوكرانيا.

وقال بوتين، بحسب بيان صدر عن الكرملين في ختام المكالمة، إنّ ”روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية القادمة من المرافئ الواقعة على البحر الأسود“.

كما قال بوتين في اتّصالٍ مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الجمعة، إنّ موسكو ”مستعدّة لتقديم مساهمة كبيرة لتفادي أزمة غذاء عالمية من خلال تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا، مع رفع الغرب العقوبات المفروضة“، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتطرّق بوتين إلى الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الملاحة، مؤكدا ”فتح ممرات إنسانية يوميا لخروج السفن المدنية من موانئ بحر آزوف والبحر الأسود، الأمر الذي يعرقله الجانب الأوكراني“، معتبرا أن ”تحميل روسيا مسؤولية مشاكل الإمدادات الغذائية في السوق العالمية لا أساس له من الصحة“.

وسبق أن دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 18 أيار/مايو الماضي، إلى ”أن تتمتّع الأغذية والأسمدة الروسية بوصول كامل وغير مقيد إلى الأسواق العالمية“، مشددا على أنه ”لا يوجد حل فعال لأزمة الغذاء من دون إعادة دمج منتجات الغذاء الأوكرانية، وكذلك المواد الغذائية والأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروسيا، في الأسواق العالمية على الرغم من الحرب“.