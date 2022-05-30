غانتس: إسرائيل مهتمة بزيادة مبيعاتها العسكرية لأوروبا في ظل أزمة أوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن الاهتمام بزيادة المبيعات العسكرية الإسرائيلية لأوروبا في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التصريحات عن إمكانية أن تشتري ألمانيا مضادات الصواريخ الإسرائيلية.

وفي الشهر الماضي، نقل تقرير عن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الألماني الجنرال إيبرهارد تسورن قوله، إن ألمانيا تبحث شراء مضادات من إسرائيل أو الولايات المتحدة للتصدي لتهديدات تشمل صواريخ إسكندر الروسية في كالينينجراد.

وقال غانتس للصحفي الإسرائيلي تال شنايدر عندما سأله عن التقرير: ”مثل هذه الصفقات لا تُعلن عبر وسائل الإعلام“، لكن غانتس أشار إلى تزايد الإنفاق العسكري الألماني منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال: ”لدى دولة إسرائيل قدر كبير من الإمكانيات في مجال صناعة الدفاع، هناك قدر كبير من الدراية، قدر كبير من الخبرة، وسنكون سعداء، ليس دون مراجعة، بأن نشارك في كل مكان نستطيع الوصول إليه لتحسين الإنتاج من أجل الصادرات لدينا“.

وأكد غانتس أن إسرائيل حققت صادرات دفاع قياسية قيمتها 3.3 مليار دولار قي العام الماضي، وتعتزم أن تتخطى ذلك هذا العام، وفق قوله.