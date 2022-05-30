تقرير: روسيا تنشر أحدث مدرعاتها العسكرية "ترميناتور" لحسم معركة دونباس

يرمي الجيش الروسي بكامل ثقله من أجل حسم المعركة في إقليم دونباس الأوكراني، وسخّر لهذه المعركة أحدث تجهيزاته، ومن بينها مدرعة ”ترميناتور“ التي تهدف إلى حماية الدبابات الروسية وتساعد على القتال في المناطق الحضرية.

ووفق تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، فإن المدرعة الجديدة التي استخدمها الجيش الروسي في دونباس ليست ”روبوتًا“ قاتلًا كما يوحي بذلك اسمها المستعار من أفلام ”هوليوود“، لكنها تمثل واحدة من أحدث المركبات المدرعة الروسية، وهي جوهرة تكنولوجية تهدف إلى حماية الدبابات المصاحبة لها.

ونقل التقرير عن وزارة الدفاع البريطانية، قولها، إن ”موسكو نشرت 10 من هذه المدرعات في الهجوم على مدينة سيفيرودونيتسك“، وكتبت الوزارة على ”تويتر“ يوم الأحد الماضي، أنه ”تم على الأرجح نشر هذه المدرعات على محور سيفيرودونتسك“.

وأشار التقرير إلى أنه ”منذ ذلك الحين كانت القوات الروسية تتقدم في دونباس، بينما كان خط الدفاع الأوكراني في ورطة خطيرة“، مشيرا إلى تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، يوم الخميس، بأن ”الوضع العسكري أسوأ مما يُعلن عنه“ ودعوته الدول الغربية مرة أخرى إلى تسليم أسلحة ثقيلة أكثر من أي وقت مضى.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الباحث في مركز إفري للدراسات الأمنية، ليو بيريا بينيي، قوله، إنه ”من وقت لآخر يمكن أن تكون هذه المدرعة فعالة للغاية، ولكن استخدامها سيف ذو حدين، حيث يتطلب وحش التكنولوجيا هذا بالفعل خبرة جنود محترفين مدربين تدريباً خاصاً في تشغيلها، وهي بحاجة إلى طاقم مكون من خمسة أفراد، في الوقت الذي تكبدت فيه القوات الروسية بالفعل الكثير من الضحايا“.

ووفق الباحث، يتطلب نشر مثل هذه الآلات في ساحة المعركة أيضًا تنظيمًا لوجستيًا وجهدًا كبيرًا، وأضاف: ”لست متأكدًا من أن الحساب جيد للجيش الروسي الذي لا يمكنه الاعتماد على المدرعات العادية، حيث تم تصنيع مدرعة ترميناتور، عندما فقد الجيش الروسي ما يقرب من 700 دبابة منذ بداية الحرب“.

وقالت الصحيفة، إنه ”على الرغم من أنه تمت رؤية عشرة أجهزة ترميناتور فقط حتى الآن، إلا أن هذه المركبات القتالية للمشاة لا تزال مفيدة للغاية، خاصة في القتال في المناطق الحضرية“.

وأوضح الباحث ليو بيريا بينيي، أنه ”خلال الحرب في الشيشان، أدرك الروس أن دباباتهم التي كانوا يخسرونها بكميات هائلة في المدينة، لم تكن مناسبة على الإطلاق للقتال الحضري، لذلك تم إطلاق برنامج تصميم ترميناتور، بإصدار أول نسخة منها في عام 2003 ونسخة ثانية في عام 2010“.

وتم تصميم هذه المدرعة على هيكل دبابة ”تي 72″، وهي تحمل درعًا معززًا على الجانبين والجزء العلوي، إضافة إلى المدافع وقاذفات الصواريخ والقنابل التي تهدف إلى حماية الدبابات التي ترافقها في المعارك داخل المناطق الحضرية.

ويأمل الجيش الروسي الذي اقتحم سيفيرودونتسك، في احتلال المدينة أسرع من ماريوبول، بينما أصبحت مدينة دونباس المهمة، والتي كان عدد سكانها 110 آلاف نسمة قبل الغزو، الهدف الرئيسي لبوتين، وفقًا للأوكرانيين.

واعتبر التقرير الفرنسي، أن مدرعة ”ترميناتور“ تمثل أحد مفاتيح هذه المعركة، وهي على أي حال المرة الأولى التي يستخدمها الروس في مسارح عمليات حرب شديدة الكثافة، والتي تختلف تمامًا عن العمليات العسكرية السابقة في سوريا.