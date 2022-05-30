الرئيس الصيني يلتقي زعيم هونغ كونغ في بكين.. ويتحدث عن "مناخ جديد"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، رئيس السلطة التنفيذية المقبل في هونغ كونغ جون لي، في بكين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، الإثنين.

وأكد الرئيس الصيني، لمسؤول الأمن السابق، أن الحكومة المركزية تثق به تماما.

وكان لي، توجه إلى، بكين السبت؛ للحصول على مباركة الحكومة المركزية في وقت يستعد لتولي السلطة في غضون شهر.

واختير لي (64 عاما) والذي كان وزير الأمن سابقا وأشرف على الحملة الأمنية ضد الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، رئيسا للسلطة التنفيذية في المدينة من قبل لجنة صغيرة مكوّنة من شخصيات موالية لبكين، مطلع أيار/ مايو الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن شي قوله: ”أعتقد أن إدارة الحكومة الجديدة ستجلب معها مناخا جديدا وتسطر فصلا جديدا في تنمية هونغ كونغ“.

ومن المقرر أن يتولى ”لي“ منصبه رسميا في الأول من تموز/ يوليو المقبل، تزامنا مع ذكرى مرور 25 عاما على نقل هونغ كونغ من الحكم البريطاني إلى الصيني.

وذكرت الوكالة الرسمية أن شي أشاد بما يتمتع به لي من ”شجاعة لتولي المسؤولية“، بينما ”ساهم في حماية الأمن القومي وازدهار واستقرار هونغ كونغ“.

وقال شي إن ”الحكومة المركزية تثني بشكل كامل (على سلطتك) وتثق بك تماما“.

وكان ”لي“ المرشح الوحيد في السباق لخلافة رئيسة السلطة التنفيذية المنتهية ولايتها كاري لام في وقت يعاد تشكيل المشهد السياسي في هونغ كونغ ليصبح نسخة عن النموذج الصيني الاستبدادي.

وفرضت بكين قانونا للأمن القومي نفّذت بموجبه حملة أمنية استهدفت المعارضة بعدما هزت المدينة تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، تخللها العنف أحيانا.

وكان المسؤول الأمني السابق في هونغ كونغ، جون لي، عُيّن، رئيسا للسلطة التنفيذية في هذا المركز المالي والتجاري، بأصوات لجنة تقتصر على موالين لبكين.

وكان جون لي، الشرطي السابق البالغ 64 عاما، المرشح الوحيد لخلافة المسؤولة المنتهية ولايتها كاري لام التي قررت عدم التقدم لولاية جديدة من خمس سنوات.

و“لي“ هو المسؤول الوحيد عن سلطات هونغ كونغ الآتي من أوساط الشرطة، وكان مسؤولا عن الأمن في هونغ كونغ خلال موجة التظاهرات الكبرى المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت المدينة 2019، وأشرف على قمع الاحتجاجات وعلى عملية إعادة السيطرة السياسية البالغة الشدة التي تلتها.