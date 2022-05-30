الاقمار الصناعية تساعد في تأجيج الحروب

رأت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الصور التي تنشرها الأقمار الصناعية التجارية باتت تلعب دورا رئيسا في تأجيج النزاعات، وآخرها الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت المجلة أن تلك الصور تعمل على تغيير مشهد المعلومات بشكل كبير، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.

واعتبرت أن تلك الأيام ولت عندما كانت الحكومات فقط هي التي تستطيع جمع معلومات استخباراتية متقدمة عن منافسيها، وعندما كان بإمكان الجيوش إخفاء المعلومات حول التطورات في ساحة المعركة.

ولفتت إلى أن الأقمار الصناعية وثقت ترسانة كوريا الشمالية النووية الآخذة في التوسع، وكشفت انتهاكات حقوق الإنسان، مثل: احتجاز الصين لسكان ”الأويغور“ في معسكرات الاعتقال.

في حين استخدم عدد كبير من الجهات الفاعلة بما في ذلك شركات الأقمار الصناعية الخاصة ومراكز الفكر والصحفيين والمحققين في أوكرانيا صور الأقمار الصناعية التجارية، إلى جانب أشكال أخرى من المعلومات الاستخباراتية لكشف المعلومات المتعلقة بالمناورات العسكرية وخسائر ساحة المعركة واستهداف روسيا للمدنيين.

دعم اوكرانيا

وأشارت إلى أنه من خلال تقديم المعلومات التي كانت ستظل سرية إلى حد كبير في السابق، ساعدت صور الأقمار الصناعية التجارية في حشد الدعم العام لأوكرانيا، ودعمت التخطيط والعمليات العسكرية الأوكرانية وصدت المعلومات الخاطئة الروسية.

واستطردت المجلة ”لكن هذه المزايا لا تخلو من المخاطر، إذ سيسعى أصدقاء وأعداء الولايات المتحدة على حد سواء إلى استغلال الكمية المتزايدة من المعلومات المتاحة للمستخدمين غير الحكوميين، وقد تجد الولايات المتحدة وحلفاؤها أنشطتهم الحساسة خاضعة للمراقبة“.

وأضافت ”يمكن للجهات المؤيدة لروسيا أيضًا استغلال معلومات الأقمار الصناعية لتقويض الدفاعات الأوكرانية، ويمكن لشركات الأقمار الصناعية التجارية أن تجد نفسها في نهاية المطاف في مرمى نيران موسكو، وبينما تذهب الأقمار الصناعية الخاصة إلى الحرب، فإنها تعمل على تغيير طابع الصراع الحديث وتعميقه“.

واعتبرت المجلة أنه على الرغم من أن الدول لا تزال تعتمد بشكل كبير على أساليب جمع المعلومات الاستخبارية السرية، إلا أن الحكومات الغربية يجب أن تتأكد من المخاطر التي تشكلها هذه التكنولوجيا المتطورة في أثناء صياغتها لسياسة الأمن الخارجية والوطنية.

نهج واشنطن

وذكرت المجلة في تقريرها، أنه من الواضح أن صور الأقمار الصناعية التي يمكن الوصول إليها تؤثر بالفعل على نهج الحكومة الأمريكية في أوكرانيا.

ولفتت إلى أنه في الفترة التي سبقت الغزو الروسي كشفت إدارة الرئيس جو بايدن عن معلومات استخباراتية حول الانتشار الروسي على حدود أوكرانيا لحلفائها والجمهور الأوسع، وكل ذلك يؤكد أن موسكو كانت تخطط لشن هجوم على أوكرانيا.

ورأت المجلة أن تلك الخطوة غير عادية، إذ إن الحكومات عادة ما تكره مشاركة المعلومات الاستخباراتية الحساسة عن الخصوم، من أجل حماية أفضل للمصادر والأساليب المستخدمة للحصول على المعلومات.

وقالت ”ولكن في هذه الحالة كان يتم بالفعل تداول الكثير من المعلومات مفتوحة المصدر حول الموقف العسكري لروسيا والتحركات التالية المحتملة بشكل علني“.

وتابعت ”رغم أن الكثير مما شاركه البيت الأبيض كان على الأرجح مستندًا إلى مصادر سرية، إلا أن تدفق المعلومات المتاحة تجاريّا حول عمليات الانتشار العسكرية الروسية ربما أثر على قرار الإدارة بالكشف عن هذه المعلومات الاستخباراتية من خلال تقليل المخاوف من أن مثل هذا الكشف سيعرض مصادرها وأساليبها للخطر“.

بيئة معلومات متغيرة

وإلى جانب إجبار الدول على ”الإبحار في بيئة معلومات متغيرة“، أثبتت المعلومات الاستخبارية المفتوحة، أنها مفيدة لأوكرانيا في ساحة المعركة وفقا للمجلة التي أوضحت أن المعلومات الواردة من مصادر غير حكومية على سبيل المثال ساعدت في حرمان موسكو من عنصر المفاجأة من خلال تتبع تحركات القوات الروسية، وأنه من المؤكد تقريبًا أنها ساعدت في استهداف أوكرانيا للقوات الروسية.

وقالت المجلة إنه من المرجح أن تستمر صور الأقمار الصناعية التجارية في الظهور بشكل بارز في تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية لأوكرانيا، لافتة إلى أن حزمة المساعدة الأمنية الأمريكية التي تبلغ 800 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، تضمنت توفير ”خدمات صور الأقمار الصناعية التجارية“ إلى جانب المزيد من المعدات العسكرية التقليدية، مثل: صواريخ ”ستينغر“ و ”جافلين“ لدعم القوات الاوكرانية.

وختمت بالقول ”نظرا لأن المعلومات الاستخباراتية المفتوحة أصبحت عنصرا مهمّا بشكل متزايد في جهود التخطيط في زمن الحرب، يجب على صانعي السياسة في الولايات المتحدة الاستفادة من توفرها للجمهور لضمان إعطاء معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي مع هؤلاء الحلفاء، الذين قد يكونون لولا ذلك عميان في ساحات القتال الحديثة.“