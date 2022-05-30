تداعيات اغتيال خدائي.. إسرائيل تشدد تحذيراتها بشأن السفر إلى تركيا

ذكرت تقارير إخبارية عبرية، أن السلطات الإسرائيلية كررت تحذيراتها للمواطنين الإسرائيليين بشأن السفر إلى تركيا، وذلك تحسبا من رد إيراني على مقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن ”مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كثّف من تحذيرات السفر إلى تركيا هذه الأيام، وصنفها كدولة ذات مستوى خطورة عال على الإسرائيليين، وذلك في ظل التقديرات بأن الإيرانيين يعتزمون الرد على مقتل حسن خدائي“.

ونقلت القناة عن مصادر في جهاز الدفاع الإسرائيلي قولها، إن ”هذه التحذيرات جاءت على خلفية تهديد حقيقي في الساحة التركية، كما كان هناك ارتفاع في مستوى التهديد في دول أخرى وتحديدا أذربيجان“.

وأضافت المصادر ”يجب على الإسرائيليين توخي اليقظة والالتزام بالاحتياطات اللازمة عند السفر ”.

من جهتها، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن ”التوصية الرسمية للإسرائيليين هي تجنب السفر غير الضروري إلى تركيا، وأنه يجب على المسافرين أخذ احتياطات صارمة وتجنب الاتصال بأشخاص غير موثوقين“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”التحذير للإسرائيليين أكد ضرورة إظهار الشك في العروض والاستفسارات من المصادر غير المعروفة، والامتناع عن تقديم معلومات شخصية تتعلق بالسفر أو الموقع الدقيق، إلى جانب الحصول مسبقا على أرقام هواتف خدمات الطوارئ في الوجهة التي تمت زيارتها ومن قبل البعثة الإسرائيلية“.

وبحسب قناة ”كان“ العبرية، ”تستعد إسرائيل لاحتمال رد إيران على اغتيال خدائي، خاصة في ظل الاتهامات الإيرانية المباشرة لتل أبيب بالمسؤولية عن العملية“.

وقالت القناة الأسبوع الماضي، إنه ”على إثر مقتل الضابط الإيراني دخلت البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في حالة تأهب أمني“، في إشارة إلى إمكانية استهداف إيران للسفارات والقنصليات الإسرائيلية.

وأشارت القناة، إلى أن ”إسرائيل تتهم الضابط الإيراني بالمسؤولية عن تنفيذ محاولات اعتداء استهدفت إسرائيليين في كينيا وكولومبيا وقبرص وتركيا“.

ونهاية الشهر الماضي، كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، تفاصيل ”إحباط محاولة إيرانية“ لاغتيال موظف دبلوماسي إسرائيلي في تركيا.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي ”أحبط محاولة إيرانية لاغتيال موظف في القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول“، مضيفة أن ”فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني هو من يقف وراء محاولة الاغتيال“.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أفادت قبل أيام بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تقف وراء عملية اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني، حسن صياد خدائي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول استخباراتي لم تكشف عن هويته، أن ”الإسرائيليين قالوا للأمريكيين إن عملية الاغتيال كانت بمثابة تحذير لإيران بوقف عمليات وحدة سرية داخل فيلق القدس تعرف باسم وحدة 840“.