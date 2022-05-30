ألمانيا تغير دستورها لإنشاء صندوق دفاع بقيمة 107 مليارات دولار

أعلنت وزارة المالية الألمانية، أن برلين وافقت على تغيير دستور البلاد للسماح بإنشاء صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو (107.35 مليار دولار)، تم اقتراحه بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وبحسب ما ذكرت وكالة ”رويترز“، سيتم استخدام أموال الصندوق على مدى عدة سنوات، لزيادة ميزانية الدفاع العادية لألمانيا، بنحو 50 مليار يورو.

كما ستستخدم أموال الصندوق في تمكين البلاد من تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق 2% من ناتجها الاقتصادي على الدفاع سنويا.

وكانت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، اعتبرت في تقرير لها نشرته في الـ23 من أيار/ مايو الجاري، أن تخصيص 100 مليار يورو، ”خطوة غير كافية لتطوير الجيش الألماني“.

وجاء في التقرير أنه ”بعد 3 أيام على الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت الحكومة الألمانية إنها ستنفق 100 مليار يورو لتحديث الجيش، لكن السؤال المهم هنا يتثمل في الوقت الذي تحتاجه برلين للوفاء بهذا الوعد“، بحسب ما نقلت الصحيفة عن القائد في كتيبة المشاة المدرعة الألمانية الـ37، رينزو دي ريو.

وقال رينزو دي ريو: ”كنا على علم بالتهديد الذي تمثله روسيا، على الأقل منذ قيامها بضم شبه جزيرة القرم في العام 2014، كان من الممكن أن يكون رد الفعل السياسي على ذلك أسرع مما حدث“.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت، ”رسمت صورة مختلفة للوضع بالنسبة للجيش أمام البرلمان، حيث قالت إن الجيش يعاني من نقص الذخيرة، ولديه نقص كبير في العتاد“.

وأضافت: ”على مدار سنوات، كل ما فعلناه هو التوفير، ويجب أن نضع نهاية لذلك“.

وتمثل الـ100 مليار يورو، أكبر زيادة في الإنفاق العسكري الألماني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويهدف ذلك إلى وجود جيش ألماني قوي وحاسم ومتطور، يمكن الاعتماد عليه لحماية الدولة، بحسب ”فاينانشال تايمز“.

ورأت الصحيفة أن تخصيص 100 مليار يورو لإنشاء صندوق دفاع خاص بألمانيا ”خطوة جريئة، حيث لا يزال شعور الحياد والسلم في البلاد قويا، في ظل قلق الكثيرين من الجيش، والفظائع التي ارتكبها النازيون“.

ويتمتع الجيش الألماني بحالة زخم غير مسبوقة، لكن ”فاينانشال تايمز“ تلفت إلى أن هناك قلقا من أن يكون هذا الموقف وقتيا، وأن يخرج الجيش من بؤرة الاهتمام مجددا.