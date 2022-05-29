لافروف ينفي "تكهنات" حول مرض بوتين

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين مريض، قائلًا إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.

وتعد صحة بوتين وحياته الخاصة من الموضوعات المحرمة في روسيا التي لا يتم التطرق إليها في الأماكن العامة.

وردًا على سؤال بهذا الشأن من محطة ”تي إف 1“ الفرنسية، قال لافروف: ”لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات مرض أو اعتلال“.

وأشار لافروف إلى أن بوتين الذي سيبلغ السبعين، في تشرين الأول/أكتوبر، يظهر بشكل علني ”بشكل يومي“.

وقال لافروف في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية الروسية: ”يمكنكم مشاهدته على الشاشات، وقراءة خطاباته، والاستماع إليها“، مضيفًا: ”أترك الأمر لضمير هؤلاء الذين ينشرون هذه الشائعات“.

وبشأن التطورات العسكرية، قال لافروف خلال مقابلته مع قناة ”تي إف 1″، إن ”تحرير منطقتي دونيتسك ولوهانسك، المعترف بهما من قبل الاتحاد الروسي كدولتين مستقلتين، يمثل أولوية غير مشروطة“.

وأضاف: ”بالنسبة لبقية المناطق في أوكرانيا يجب أن يقرر الناس مستقبلهم في تلك المناطق“.

وكرر ادعاءات موسكو بأن ”عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا تهدف إلى نزع السلاح من جارتها بعد موجات من توسع الناتو باتجاه الشرق، وتطهيرها مما تعتبره قومية مستوحاة من النازية“. وترى كييف، والدول الغربية، في هذه المزاعم ذرائع لا أساس لها من أجل الاستيلاء على الأراضي.

وقال لافروف في نص أصدرته وزارة الخارجية الروسية إن ”تحرير منطقتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين يعترف بهما الاتحاد الروسي كدولتين مستقلتين، يمثل أولوية غير مشروطة“.

وبالنسبة لبقية المناطق في أوكرانيا، قال: ”لا أعتقد أن سكانها سيكونون سعداء بالعودة إلى سلطة نظام النازيين الجدد الذي أثبت أنه كاره للروس في جوهره، ويجب أن يقرر هؤلاء الأشخاص بأنفسهم“.

وقال إن التوغل الروسي أصبح ”حتميًا“ بعد أن فشلت الدول الغربية في الاستجابة لما وصفه بالتحذيرات بشأن تجاهل أوكرانيا لمواطنيها الناطقين بالروسية، وهجماتها العسكرية عليهم.

ونفت أوكرانيا ارتكاب مثل هذه الهجمات.

في الأسابيع الأخيرة، ركزت روسيا حملتها على دونباس بعد التراجع عن التقدم الفاشل في كييف، ومناطق أوكرانية أخرى.

وقال لافروف: ”نعم، الناس يُقتلون، لكن العملية تستغرق الكثير من الوقت في المقام الأول، لأن الجنود الروس المشاركين يخضعون لأوامر صارمة بشكل قاطع لتجنب الهجمات والضربات على البنية التحتية المدنية.“