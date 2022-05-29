لافروف: "تحرير" دونباس أولوية غير مشروطة لموسكو

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأحد، إن ”تحرير“ دونباس في شرق أوكرانيا هي ”أولوية غير مشروطة“ بالنسبة لموسكو، بينما يمكن لمناطق أوكرانية أخرى أن تقرر مصيرها بنفسها، وفق ما نقلته ”رويترز“ عن وكالة الإعلام الروسية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن لافروف قال في مقابلة مع محطة ”تي.إف1ط التلفزيونية الفرنسية إن ”تحرير منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين يعترف بهما الاتحاد الروسي كدولتين مستقلتين، هو أولوية غير مشروطة“.

وأضاف بالنسبة لباقي المناطق في أوكرانيا ”على الناس أن يقرروا مصيرهم في تلك المناطق“.

وكان الجيش الأوكراني ذكر، يوم الخميس الماضي، أن القوات الروسية قصفت أكثر من 40 بلدة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، ما يهدد بإغلاق آخر ممر هروب رئيسي للمدنيين المحاصرين في مسار الغزو الذي دخل شهره الرابع، وفق وكالة ”رويترز“.

وبعد الفشل في الاستيلاء على كييف أو خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحاول روسيا بسط السيطرة الكاملة على دونباس، التي تتألف من مقاطعتين في الشرق، لصالح الانفصاليين.

وأرسلت روسيا آلاف القوات إلى المنطقة، حيث تهاجم من ثلاث جهات على أمل تطويق القوات الأوكرانية المتمركزة في مدينة سيفيرودونيتسك على الضفة الشرقية لنهر سيفيرسكي دونيتس ومدينة ليسيتشانسك المقابلة لها على الضفة الغربية، وسيؤدي سقوطهما إلى وقوع منطقة لوغانسك بأكملها تحت السيطرة الروسية، وهو هدف رئيس للكرملين.

وقالت قوة المهام المشتركة في القوات المسلحة الأوكرانية على ”فيسبوك“: ”قصف المحتلون أكثر من 40 بلدة في منطقة دونيتسك ولوغانسك، ما أدى إلى تدمير 47 موقعًا مدنيًا أو وقوع أضرار بها، بما يشمل 38 منزلًا ومدرسة واحدة، ونتيجة لهذا القصف، قُتل خمسة مدنيين وأصيب 12 بجروح“.

وذكر بيان القوة أنه تم صد عشر هجمات وتدمير أربع دبابات وأربع طائرات مسيرة وقتل 62 من ”جنود العدو“.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن أوكرانيا باتت في سباق مع الزمن لإنقاذ ”دونباس“، حيث تهدد الضربات الروسية بقلب مجريات الحرب.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأحد إنه ”مع تراجع الدعم بين بعض الحلفاء الأوروبيين، يبدو أن كييف تطالب بأنظمة صاروخية متطورة لضرب خطوط الإمداد الروسية“، حيث يقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم ”بحاجة ماسة إلى أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومتحركة، معروفة بـMLRS، أمريكية الصنع، لوقف التقدم الروسي في لوغانسك ودونيتسك“.