"لعدم دفاعه عنها".. إقالة رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية في خاركيف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، أنه أقال رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف ”لأنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة“ منذ بدء الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في خطابه الوطني اليومي: ”لقد أقلت رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية في منطقة خاركيف لأنني أدركت أنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة منذ الأيام الأولى للحرب، لكنه فكر فقط في نفسه“، حسبما أوردت ”فرانس برس“.

وجاء هذ القرار بعد زيارة الرئيس الأوكراني في وقت سابق الأحد، لشرق أوكرانيا للمرة الأولى منذ الغزو الروسي، بينما تحكم قوات موسكو قبضتها على المدن الرئيسية في منطقة دونباس.

ووفق صور نشرتها على الإنترنت، الرئاسة الأوكرانية، ظهر زيلينسكي مرتديا سترة واقية من الرصاص ومحاطا بجنود مسلحين، حيث زار أنقاض المباني المدمرة في خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد، ومحيطها.

وكتب في منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته عبر تطبيق ”تيلغرام“: ”2229 منزلا مدمّرا في خاركيف وفي المنطقة. سنرمّم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة، إلى خاركيف وكافة المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشرّ“.

وقال إنه ”في هذه الحرب، يحاول المحتلّون الحصول على نتيجة مهما كانت، لكن يجب أن يدركوا منذ وقت طويل أننا ندافع عن أرضنا حتى النهاية. لن تكون لديهم أي فرصة. سنقاتل وسنربح“.

وقالت وكالة ”رويترز“، إن دوي عدة انفجارات سمع في مدينة خاركيف الأوكرانية اليوم الأحد، بعد ساعات من زيارة زيلينسكي.

وشوهد عمود ضخم من الدخان الأسود يتصاعد في شمال شرق المدينة التي تتعرض للقصف الروسي منذ أيام، بعد هدوء نسبي على مدى أسابيع.

وفي خطابه الوطني اليومي بعد الزيارة، ذكر الرئيس الأوكراني أيضا، أن ”القصف الروسي دمر منشآت البنية التحتية الحيوية في مدينة سيفيرودونيتسك“ في إقليم لوغانسك شرق البلاد.

وأشار إلى أن ”الاستيلاء على المدينة أصبح يمثل الآن الهدف الرئيس للروس“.

وأضاف: ”نتيجة للقصف الروسي على سيفيرودونيتسك دُمرت كل منشآت البنية التحتية الرئيسة، دُمر أكثر من ثلثي المساكن في المدينة“.

وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قد قالت الأحد، إن القتال لا يزال مستمرا في مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية، في حين ذكر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أن ”القوات الروسية سيطرت على المدينة“.

ونشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان على صفحتها على فيسبوك، أن ”القوات الروسية تشن عمليات هجومية على مدينة سيفيرودونيتسك باستخدام المدفعية“، مضيفة أن ”القتال مستمر“.