في أول زيارة خارج كييف.. زيلينسكي يتفقد قواته على الخطوط الأمامية بخاركيف

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه زار القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد اليوم الأحد.

وتمثل الزيارة أول ظهور رسمي له خارج منطقة كييف منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، في 24 فبراير شباط الماضي.

ونقل موقع مكتب الرئيس على الإنترنت عنه قوله للجنود: ”أنتم تخاطرون بحياتكم من أجلنا جميعا ومن أجل بلادنا“، مضيفا أنه أثنى عليهم ومنحهم هدايا.

وفي سياق آخر، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الأحد، إن القتال لا يزال مستمرا في مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في إقليم لوغانسك شرقي البلاد، في حين قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إن القوات الروسية سيطرت على المدينة.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان على صفحتها على فيسبوك، أن القوات الروسية تشن عمليات هجومية على مدينة سيفيرودونيتسك باستخدام المدفعية، مضيفة أن القتال مستمر.

وكان سيرغي غايداي حاكم إقليم لوغانسك قال أمس السبت، إن القوات الروسية دخلت سيفيرودونيتسك، وسيطرت على محطة للحافلات ومبان أخرى، وإنها تستخدم كل وسائلها للسيطرة عليها، أو منع أي تواصل بين المدينة وأوكرانيا.

وأضاف غايداي، أن 90% من مباني المدينة تعرضت للدمار، متحدثا عن مصير مشابه لمدينة ماريوبول قد تلقاه سيفيرودونيتسك، وقال إن القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر كبيرة وتحتاج إلى مدفعية بعيدة المدى وطائرات مسيرة ومضادات أرضية لمحاربة الطائرات المسيرة الروسية.

وأقر حاكم لوغانسك بأن ”الأسبوع المقبل سيكون صعبا جدا“، لكنه أضاف أن القوات الروسية ”لن تتمكن من تحقيق كل ما تخطط له في مستقبل قريب“.

وذكر أولكسندر ستريوك، رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أن ”الروس استقدموا وسائل كثيرة لاقتحام المدينة، لكن لا يمكنهم القيام بذلك حتى الآن“، مضيفا: ”نعتقد أن المدينة ستقاوم“، وأشار إلى تفاقم الوضع الصحي في المدينة التي كان يسكنها 100 ألف نسمة قبل بدء روسيا حربها على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي.

وكتب رئيس البلدية مساء أمس السبت على تطبيق تلغرام: ”القصف المتواصل يجعل من الصعب إيصال إمدادات للمدينة، ولا سيما مياه الشرب، في حين أن الكهرباء مقطوعة عنها منذ أكثر من أسبوعين“، مضيفا أن ”مركز المساعدة الإنسانية“ في المدينة علّق نشاطه.