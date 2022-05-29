ليتوانيون يجمعون أكثر من 5 ملايين يورو لشراء مسيّرة قتالية تركية لأوكرانيا

جمع ليتوانيون أكثر من خمسة ملايين يورو خلال حملة تبرّع لشراء طائرة مسيّرة قتالية لأوكرانيا، لمساعدة البلاد في الدفاع عن أراضيها في مواجهة الغزو الروسي، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وتم جمع الأموال اللازمة لشراء طائرة مسيّرة تركية من طراز ”بيرقدار تي بي.2“ خلال ثلاثة أيام ونصف اليوم، في حملة تبرّع انتهت ليل السبت، نظّمت في الدولة الواقعة في منطقة البلطيق والبالغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة.

وقال مطلق المبادرة ومؤسس القناة التلفزيونية المحلية التي تبث عبر الإنترنت ”لايسفس تي.في“ أندريوس تابيناس ”إنها على الأرجح المرة الأولى في التاريخ التي يتمكّن فيها مواطنو دولة من شراء أسلحة ثقيلة بهذا الحجم لدولة أخرى“.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أنها ستحوّل المبلغ الذي تم جمعه إلى وزارة الدفاع الليتوانية التي ستتولى شراء الطائرة المسيّرة والذخائر اللازمة.

واليوم الأحد، أعلن وزير الدفاع أرفيداس أنوشوسكاس أن معاونه سيتوجّه إلى تركيا مطلع الأسبوع المقبل، لتوقيع خطاب نوايا على صلة بعملية الشراء.

وأكد الوزير للصحفيين، أن الأمر ”سيتطلب تحضير كثير من المستندات“، مضيفا ”نتوقع تعاون الجميع“.

وتعتبر تركيا مسيّرات بيرقدار القتالية فخر صناعاتها، وقد تزوّدت بها أوكرانيا وأدخلتها الخدمة بعيد بدء الغزو الروسي لأراضيها.

وتقول كييف إن هذه المسيّرات أثبتت فاعليتها في التصدي للقوات الروسية.

وقبل أيام، نشرت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، تحليلا قالت فيه، إن مُسيَّرات بيرقدار التركية استطاعت قلب الموازين في أكثر من صراع حول العالم، وفي الحرب الدائرة في أوكرانيا، مكَّنت ”بيرقدار“ الأوكرانيين من الصمود وحتى تنفيذ عمليات تسبَّبت في خسارة موجعة للروس.

لكن هذا ليس كل شيء، إذ تقول المجلة الأمريكية، إن المسيَّرات تحولت من مجرد سلاح إلى ركيزة دبلوماسية للحكومة التركية.

ويستخدم الجيش الأوكراني طائرات ”تي بي 2“ لتدمير الدروع الروسية، وهي أحد الخيارات الإستراتيجية في الصراع الروسي الأوكراني، وفق تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية في آذار /مارس الجاري.

ونقلت الصحيفة عن خبير تركي تأكيده، أن فاعلية الطائرات المسيرة ترجع إلى قدرتها على التحمل، وكذلك ”خفتها“ فهي قادرة على الطيران لمدة تصل إلى 27 ساعة متتالية بسرعة تزيد عن 220 كم / ساعة، وتزن 650 كيلوغراما، أي ضعف وزن منافستها الأمريكية، كما يمكن أن تحمل صواريخ صغيرة موجهة بالليزر تسمح لها بضرب أهداف ثابتة أو متحركة حتى على مسافة عشرة كيلومترات.