رئيس الوزراء الإسرائيلي: انتهى عصر "الحصانة الإيرانية"

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إيران، بأنها لن تفلت من العقاب، على خلفية ”تحريضها على الهجمات“ من خلال وكلائها، مشددا على أن ما وصفه بـ“عصر الحصانة“ الإيرانية، انتهى.

جاء ذلك بعد أسبوع من اغتيال عقيد بالحرس الثوري الإيراني في طهران، والذي ألقي باللوم فيه على إسرائيل.

واغتيل حسن صياد خدايي، الذي اتهمته إسرائيل بالتخطيط لشن هجمات ضد مواطنيها في جميع أنحاء العالم، عندما أطلق شخصان على متن دراجة نارية النار عليه أثناء قيادته لسيارته.

وتكرر هذا الأسلوب في عمليات اغتيال سابقة في إيران استهدفت بالأساس علماء في مجال الطاقة النووية، وألقي باللوم فيها بشكل كبير على جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إن الحرس الثوري اكتشف واعتقل أعضاء في شبكة مخابرات إسرائيلية فور وقوع عملية الاغتيال في طهران.

ورفض مكتب بينيت، الذي يشرف على الموساد، التعليق على عملية الاغتيال.

لكن في تصريحات لوزرائه يوم الأحد، اتهم بينيت إيران باستهداف المصالح الإسرائيلية بشكل متكرر.

وقال: ”على مدى عقود، مارس النظام الإيراني الإرهاب ضد إسرائيل والمنطقة عن طريق الوكلاء والمبعوثين، لكن رأس الأخطبوط، إيران نفسها، تتمتع بالحصانة“.

وأضاف: ”كما قلنا من قبل، انتهى عصر حصانة النظام الإيراني. وهؤلاء الذين يمولون ويسلحون ويرسلون الإرهابيين سيدفعون الثمن بالكامل“.

وتوعدت إيران بالانتقام لمقتل خدايي ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال إن ”أعداء إيران أظهروا مرة أخرى طبيعتهم الشريرة باغتيال أحد عناصر حرس الثورة المضحين“، على حد تعبيره.

وأضاف أن ”الجريمة اللاإنسانية ارتكبها عناصر إرهابيون مرتبطون بالاستكبار العالمي، ومدعومون من دول تدعي محاربة الإرهاب“.

وحسن صياد خدايي من مواليد العام 1972، من سكان مدينة ”ميانه“ التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب إيران، وهو ضابط رفيع المستوى ضمن فيلق القدس.

وانخرط خدايي في صفوف الحرس الثوري الإيراني وهو في مقتبل العمر عندما بلغ 15 عاما.

وشارك خدايي في عدة عمليات عسكرية إلى جانب الجيش السوري، في مواجهة قوات معارضة.