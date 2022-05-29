أردوغان: لن نسمح لدول داعمة للإرهاب بدخول "الناتو"

ذكرت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح بأن المحادثات بين تركيا ووفدين من فنلندا والسويد لم تكن على ”المستوى المتوقع“، وبأن أنقرة لا يمكن أن توافق على دخول دول ”داعمة للإرهاب“ حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، وفقا لوكالة رويترز.

واعترضت تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، ونقل الصحفيون قول أردوغان لدى عودته من زيارة أمس السبت، لأذربيجان، ”إنهما غير شريفتين أو مخلصتين“.

وقال: ”ما دام طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا، لا يمكننا بالتأكيد أن نقول نعم لدخول الدول التي تدعم الإرهاب حلف شمال الأطلسي“.

ويوم الجمعة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا تتوقع من السويد وفنلندا اتخاذ إجراءات ملموسة ووقف ما تصفه بدعمهما للجماعات الإرهابية حتى تتراجع أنقرة عن اعتراضاتها على انضمامهما لحلف شمال الأطلسي.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين في مؤتمر صحفي ”يتعين اتخاذ خطوة ملموسة فيما يتعلق بمخاوف تركيا… يجب عليهما قطع الدعم المُقدم للإرهاب“.

وزارت وفود من البلدين أنقرة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك، يوم الأربعاء.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف الأسبوع الماضي، في محاولة لتعزيز الأمن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعبرت الدولتان عن أملهما في أن تكون عملية الانضمام سريعة، ووصف أعضاء آخرون في الحلف العسكري التوسع المزمع له بأنه تاريخي.

وتركيا، العضو في الحلف الأطلسي، أبدت معارضتها لانضمام السويد وفنلندا للحلف؛ بسبب الاتهامات التي توجهها للدولتين الأسكندينافيتين بتقديم ملاذ آمن لمجموعات كردية انفصالية.

وحظرت السويد وفنلندا تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد توغل في سوريا استهدف وحدات حماية الشعب الكردية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني، وتنظر إلى الجماعتين كمنظمتين إرهابيتين.

ولفنلندا حدود برية مع روسيا يبلغ طولها 1300 كيلومتر.

وفاجأت تركيا أعضاء حلف ”الناتو“، الأسبوع الماضي، بالاعتراض على عضوية السويد وفنلندا بالحلف، قائلة: إن ”السويد وفنلندا تأويان أفرادًا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، وأتباعًا لفتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب العام 2016“.

وعبّر القادة الغربيون عن ثقتهم في أن اعتراضات أنقرة لن تكون عقبة أمام عملية انضمام الدولتين إلى الحلف، دون توضيح كيف يمكن تغيير موقف تركيا.

وانتقد الرئيس التركي الغرب؛ لأنه لا يعتبر وحدات حماية الشعب الكردية السورية جماعة إرهابية، بينما ينظر لحزب العمال الكردستاني على هذا النحو، وتعتبر تركيا الجماعتين كيانا واحدا.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق، إن ”الوفود السويدية والفنلندية يجب ألا تكلف نفسها عناء القدوم إلى أنقرة لإقناعها بالموافقة على الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وإنه يجب إعادة الإرهابيين إلى تركيا قبل الحصول على موافقتها“.