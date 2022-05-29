مايك بنس يفارق ظل ترامب.. هل يكون مرشح الجمهوريين بانتخابات 2024؟

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يبرز اسم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كأحد الأسماء التي يعتقد أنها يمكن أن تمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وتقول وكالة ”فرانس برس“: يطرح الآن اسم مايك بنس بشكل متزايد لأن يكون المرشح الجمهوري في تلك الانتخابات، بينما ينأى الرجل الستيني بنفسه علنا عن الملياردير ترامب“.

ولفتت الوكالة إلى هتاف تردد على لسان أنصار ترامب خلال اقتحامهم الكونغرس في كانون الثاني/ يناير 2021، وهو ”اشنقوا مايك بنس“.

وبينت أن المتظاهرين كانوا غاضبين؛ لأن نائب الرئيس الموالي لترامب منذ البداية، رفض عرقلة المصادقة في الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

خائن

من قضية الحق في الإجهاض إلى السياسة الخارجية، وبعد سنوات من الولاء الثابت لدونالد ترامب، يضاعف مايك بنس دعواته المبطنة إلى اليمين المحافظ، وينأى بنفسه عن الرجل الذي كان ذراعه اليمنى في سلسلة من الملفات.

لكن الإثنين الماضي، كشف بنس بشكل واضح قطيعته مع الرئيس السابق، عندما شارك في تجمع في إطار حملة لمرشح رفضه دونالد ترامب علنا خلال انتخابات تمهيدية مهمة في جورجيا.

وقال في مطار صغير في إحدى ضواحي مدينة أتلانتا: ”خلال عام ونيف، أطلقت إدارة بايدن سيلا من الإجراءات اليسارية“.

واعتبرت ”فرانس برس“ أن ذلك ”يوحي بأن مايك بنس بات يتطلع بالفعل إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية في 2024، لكن بقي أن يقوم بالجزء الأصعب لخلق ديناميكية حقيقية لترشح محتمل“.

وأوضحت: ”ينبغي أن يقوم بنس بعملية حساسة لتحقيق توازن، يتمثل في النأي بنفسه عن دونالد ترامب، وفي الوقت نفسه النجاح في استمالة قاعدته من الموالين بما في ذلك ملايين الأمريكيين الذين ما زالوا يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية في 2020 سرقت من الرئيس السابق“.

وقالت هيلين ألن من ولاية جورجيا الأمريكية، إن ”مايك بنس لم يقف إلى جانب ترامب عندما كان ذلك ضروريا. لهذا السبب، تعارض هذه السيدة الخمسينية بشدة فكرة أن يتولى بنس يوما الرئاسة“.

أما جان شيفيلد (66 عاما) المؤيد لترامب أيضا، فقال ردا على سؤال عن انتخاب بنس: ”حظا سعيدا“، مشيرا إلى أنه ”خائن، كان يجب أن يوقف مسار الانتخابات“.

مسيحي ومحافظ وجمهوري

وتقول ”فرانس برس“: ”يبدو مايك بنس بعيدا جدا عن إعلان ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة في 2024، لكنه رفض أكثر من مرة استبعاد ترشحه، سواء خاض دونالد ترامب السباق أم لم يخضه“.

ويضاعف بنس الخطب في حرم الجامعات في الولايات الأمريكية التي تتمتع بتأثير كبير على الانتخابات.

وأمام الحشود التي تأتي للاستماع إليه، يكرر إحدى صيغه المفضلة التي تبدو شعار حملة انتخابية ”أنا مسيحي ومحافظ وجمهوري – وبهذا الترتيب“.

ولم يوضح دونالد ترامب أيضا حتى الآن، ما إذا كان ينوي خوض السباق للترشح لولاية جديدة على الرغم من أنه يبدو مرشحا أكثر فأكثر كل يوم.

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد ”يوغوف“، ونشرت نتائجه مطلع أيار/ مايو، أن الرئيس السابق يأتي في طليعة المرشحين الجمهوريين ويلقى تأييد 55% من الذين استطلعت آراؤهم.

وفي المرتبة الثانية يأتي حاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس (26%). أما مايك بنس فلا تتجاوز نسبة مؤيديه الـ7%.

والسيناريو المستبعد من الآن، هو ترشح ترامب مع بنس كنائب للرئيس مجددا كما حدث في 2016. وقد رفضه ترامب أساسا.

وقال دونالد ترامب لصحيفة أمريكية يومية في آذار/ مارس الماضي: ”لا أعتقد أن الناس يمكن أن يقبلوا بذلك“، مؤكدا أنهما تباعدا منذ أن رفض مايك بنس معارضة المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.

وأضاف ”لم أتحدث إليه منذ وقت طويل“.