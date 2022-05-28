"سي إن إن": انقسام أمريكي "عميق" بشأن قوانين حمل الأسلحة

أظهرت المذبحة التي شهدتها مدرسة ابتدائية في بلدة أوفالدي جنوب ولاية تكساس يوم الثلاثاء الماضي، مدى انقسام المجتمع الأمريكي، لا سيما الحزبين الرئيسين، حول موضوع اقتناء الأسلحة وضرورة إصلاح تشريعاته، وهو ما وصفته شبكة ”سي إن إن“ بالإنقسام، الذي يصعب جسرُه.

ورفض الرئيس السابق دونالد ترامب وغيره من قادة الحزب الجمهوري، في المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للبندقية ”NRA“، أمس الجمعة، الجهود المبذولة لإصلاح قوانين الأسلحة، وسخروا من الديمقراطيين والنشطاء المطالبين بالتغيير.

وقبل ساعات من الموعد المقرر لكبار الجمهوريين للتحدث في هيوستن، كان مسؤولو إنفاذ القانون في أوفالدي قد أقروا بأنهم انتظروا وقتًا طويلاً لاقتحام الفصل الدراسي، حيثُ كان مسلح يطلق النار على الأطفال والمعلمين وقتل 19 طفلاً وشخصين بالغين.

وتجاهل خطاب ترامب والجمهوريين الآخرين، أخطاء تداعيات مقترحات وضع المزيد من الشرطة والمعلمين المسلحين في المدارس، حيثُ دعا ترامب في خطابه إلى سلسلة من الإجراءات، التي تعكس إلى حد كبير مقترحات الجمهوريين الآخرين.

وتضمن دعوة ترامب أن تكون ”المدارس بمدخل واحد، مع حراس مسلحين متمركزين هناك، ومخارج فقط للهرب من الحريق، ويجب السماح لبعض المعلمين بحمل الأسلحة النارية“، مضيفًا أن ”الطريقة الوحيدة لإيقاف رجل شرير بمسدس هي رجل جيد يحمل مسدسًا“.

وأشار ترامب إلى الواقع السياسي المنقسم، بالإشارة إلى أن المدافعين عن حقوق حمل السلاح يمثلون دائرة انتخابية أساسية للجمهوريين، وللرئيس السابق على وجه الخصوص.

المرض الثقافي

في حين ألقى المشرّع الديمقراطي المخضرم توم كروز باللوم على ”المرض الثقافي“، بما في ذلك الأطفال الأيتام وألعاب الفيديو، كأسباب لإطلاق النار الجماعي، حيثُ قال إنه يجب أن تكون للمدارس نقطة دخول واحدة يدافع عنها حراس مسلحون متعددون.

وهاجمت حاكم ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم المدافعين عن تشريع سلامة السلاح، وقالت ”دعوني أخبركم بالحقيقة بشأن أعداء المادة الثانية في الدستور، التي تسمح بالسلاح، هم تلاميذ ماركس ولينين“.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لهيئة الموارد الطبيعية واين لابير، إنه ”لو كنا كأمة قادرين على نزع الشر من قلوب وعقول المجرمين الذين يرتكبون هذه الأعمال الشنيعة، لكنا فعلنا ذلك منذ وقت طويل“.

حكاية الأمريكتين

وأشار تقرير ”سي إن إن“ إلى أن الانقسام المرير في الأمة حول الأسلحة، يستعيد ”مقولة الأمريكيتين“ كما ظهرت بوضوح في وسط مدينة هيوستن، حيثُ لوح المتظاهرون باللافتات وصرخوا في وجه أعضاء الجمعية الوطنية للبندقية، وهم يسيرون في مركز المؤتمرات لحضور اجتماعهم واحتفالهم، وفي المقابل نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع هيوستن لإظهار دعمهم تشريعات ترخيص الأسلحة وللتسوق في قاعة بيع الأسلحة الواسعة.

ونقل التقرير قول الدكتورة إليزابيث توم، التي سافرت من نيفادا إلى تكساس لحضور المؤتمر ”ليس الأمر أن البنادق شريرة، البنادق هي أدوات يمكن استخدامها في الخير أو الشر، تمامًا مثل السيارات، قتل الكثير من الناس في حوادث السيارات، لكن لا أحد يطالب بتقييد بيع السيارات أو أن جميع السيارات شريرة لأن بعض الأشخاص دهسوا أشخاصًا آخرين“.

وقال ماكس شيرلي، عضو في الرابطة الوطنية للثروة الحيوانية من راوند روك في ولاية تكساس، إنه سيدعم ”الإجراءات المعقولة“ لوقف دورة إطلاق النار في المدارس، معتقدًا أنه يجب رفع الحد الأدنى لسن شراء سلاح آلي إلى 21 عامًا وخفض حجم مقطع الذخيرة.

وأظهرت اللافتات التي حملها المحتجون فداحة المشاعر التي قال بعضهم إنهم شعروا بها بعد إطلاق النار في أوفالدي، الذي وقع في ولاية شهدت سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية في السنوات الأخيرة، لا سيما مقتل 26 شخصًا في كنيسة في ساذرلاند سبرينغز عام 2017، 22 قتلوا في وول مارت في إلباسو بعام 2019، على يد مسلح استهدف المواطنين من أصول لاتينية.