إيران تنفي اعتقال أفراد طاقمي ناقلتي النفط اليونانيتين

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن السلطات البحرية في إيران قولها، اليوم السبت، إن الحرس الثوري الإيراني لم يعتقل، يوم أمس الجمعة، أفراد طاقمي ناقلتين يونانيتين، وإنهم في صحة جيدة وعلى متن السفينتين.

ونقل بيان الوكالة الإيرانية شبه الرسمية عن منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية قولها: ”لم يتم القبض على أفراد طاقمي الناقلتين اليونانيتين، وجميعهم بصحة جيدة ويتم توفير الحماية لهم وتزويدهم بالخدمات اللازمة أثناء وجودهم على متنهما وفقا للقانون الدولي“.

وكانت القوات الإيرانية احتجزت ناقلتين يونانيتين في الخليج، يوم أمس الجمعة، بعد وقت قصير من تحذير طهران من أنها ستتخذ ”إجراءات عقابية“ ضد أثينا بسبب مصادرة الولايات المتحدة النفط الإيراني من ناقلة نفط محتجزة قبالة الساحل اليوناني.